Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 14:31
14:30
Общество
Оперштаб сообщил о 60 смертях из-за COVID-19 в Петербурге за сутки
14:27
Происшествия
Кубанского тиктокера задержали по подозрению в убийстве и нападениях на полицейских
14:25
Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
14:25
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
14:23
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
14:23
Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
14:22
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрон-штамма COVID-19
14:19
Общество
Максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии выявили в Петербурге за сутки
14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
14:17
Политика
Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Политика
Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive, image #376931 / Maksim Bogodvid / CC-BY-SA 3.0

Москва, 20 января. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Награда присвоена за плодотворную общественную деятельность и выдающиеся заслуги перед страной. Лидер страны также поздравил Шаймиева с 85-летием.

«Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог», — следует из телеграммы главы государства.

Путин ранее направил поздравительное послание режиссеру Владимиру Хотиненко. Кинематографисту 20 января исполнилось 70 лет.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного
путин шаймиев указ награждение
Комментировать