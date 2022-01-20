Путин наградил первого президента Татарстана Шаймиева орденом Андрея Первозванного

Москва, 20 января. Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев удостоен ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Награда присвоена за плодотворную общественную деятельность и выдающиеся заслуги перед страной. Лидер страны также поздравил Шаймиева с 85-летием.

«Ваша деятельность, вся Ваша жизнь тесными, кровными узами связаны с родным Татарстаном. Все, кому довелось работать или встречаться с Вами, неизменно отмечают Ваши исключительные профессиональные и человеческие качества, мудрость и простоту, доброжелательность и умение вести диалог», — следует из телеграммы главы государства.

Путин ранее направил поздравительное послание режиссеру Владимиру Хотиненко. Кинематографисту 20 января исполнилось 70 лет.