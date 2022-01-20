Пермские разработчики представили новую модель робота с продвинутой мимикой

Пермский Robo-C-2 — это еще пока только промежуточный вариант будущего полноценного человекоподобного робота. Уделив основное внимание внешности, мимике и коже дроида, разработчики готовятся двигаться дальше.

Железный человек уже обзавелся подвижными руками. Сейчас он учится писать и рисовать. Недалек и тот день, когда отечественный андроид встанет на ноги.

«Новая модель Robo-C-2 имеет две основных отличительных особенности. Первая — это реалистичная, эластичная кожа. Она создается из трехслойного силикона нашим подразделением во Владивостоке и имеет параметры эластичности, сопоставимые с настоящей кожей человека. Это позволяет делать мимику робота более гибкой. Второй важной особенностью данного робота является то, что в нем используются полностью отечественные сервоприводы, произведенные на нашем предприятии», — рассказывает директор по развитию компании-разработчика Олег Кивокурцев.

Работа над мимикой робота также продолжается, инженеры постоянно совершенствуют систему, внедряя в лицо железного человека все новые элементы и модернизируя существующие. Их цель — добиться стопроцентной схожести с реальным человеком.

«Мы еще пока далеки от внешности реального человека. Мы это прекрасно понимаем. Но мы находимся на правильном пути, и каждый раз наш робот становится все лучше и лучше», — добавил Олег.

Аналогичные роботы компании уже проходят проверку «в поле». Экземпляры устанавливаются в МФЦ, музеях и торговых центрах и предоставляют там услуги консультантов, администраторов и промоутеров.