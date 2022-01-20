Участники программы лояльности «Аэрофлота» смогут получить элитные уровни в 2022 году

Москва, 20 января. Компания «Аэрофлот» сохранила специальные условия получения элитных Серебряного, Золотого и Платинового уровней для участников программы лояльности в 2022 году.

Для повышения уровня пассажирам потребуется на 20% меньше квалификационных миль и полетных сегментов, чем было раньше. Мили можно копить не только благодаря полетам, но и совершая покупки по картам банков-партнеров. Подробно об условиях получения элитных уровней в 2022 году можно узнать в разделе «Новости» на сайте программы.

Ранее перевозчик объявил, что сохранит мили участников «Аэрофлот Бонус», которые совершили хотя бы один перелет в 2019 году. Компания также не будет аннулировать мили, накопленные пассажирами в 2021 году. Путешественники смогут воспользоваться ими в 2022 году. Изменения правил программы направлены на поощрение и поддержку часто летающих пассажиров.

Ранее стало известно, что участники программы лояльности «Аэрофлота» могут получить две тысячи миль за перевозку животных. Бонусы начисляются на всех направлениях.