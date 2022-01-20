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Европарламент рекомендовал Совету ЕС внедрить санкции против казахстанских чиновников

Политика
Европарламент рекомендовал Совету ЕС внедрить санкции против казахстанских чиновников
pixabay.com

Брюссель, 20 января. Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении чиновников Казахстана. Соответствующая инициатива была представлена в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в республике на фоне прошедших беспорядков.

Документ могут утвердить в Страсбурге во время пленарной сессии 20 января. Резолюции Европейского парламента не обязательны к исполнению, однако страны и институты ЕС принимают документы во внимание.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — сказано в проекте резолюции.

Стоит отметить, что в Казахстане по-прежнему продолжаются мероприятия по охране правопорядка после отмены режима ЧП.

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