Европарламент рекомендовал Совету ЕС внедрить санкции против казахстанских чиновников

Брюссель, 20 января. Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении чиновников Казахстана. Соответствующая инициатива была представлена в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в республике на фоне прошедших беспорядков.

Документ могут утвердить в Страсбурге во время пленарной сессии 20 января. Резолюции Европейского парламента не обязательны к исполнению, однако страны и институты ЕС принимают документы во внимание.

«ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 2022 года», — сказано в проекте резолюции.

Стоит отметить, что в Казахстане по-прежнему продолжаются мероприятия по охране правопорядка после отмены режима ЧП.