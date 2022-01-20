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Сивков: нестандартный ход России может загнать США в угол на переговорах

Армия
Сивков: нестандартный ход России может загнать США в угол на переговорах
ПолитЭксперт  /  Анастасия Алексеева

Москва, 20 января. Россия предложила НАТО во главе с США отказаться от политики, которую военный блок проводил последние 30 лет, поэтому переговоры несколько зашли в тупик, заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его словам, Североатлантический альянс не может согласиться с российскими инициативами, потому что в таком случае потеряет лицо и понесет тяжелое геополитическое поражение. В комментарии «Народным Новостям» первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук объяснил, как Россия заставит США пойти на уступки на переговорах по безопасности.

Сивков считает, что Москва одним нестандартным ходом может загнать Вашингтон в угол, поставить его в такую ситуацию, когда деваться будет некуда, но свое отступление получится оправдать.

«Что это может быть? Первое: создание российско-китайского военного блока или по крайней мере начало переговоров об этом. Второе: развертывание военно-политического блока в странах Латинской Америки. Также возможны переговоры с Ираном, Северной Кореей. То есть на ось Москва-Пекин добавляется Тегеран и Пхеньян», — указал военный аналитик.

Ранее политолог Иван Лизан предложил России повышать ставки во время переговоров с Соединенными Штатами. Кроме того, в США рассмотрели послание Западу о дальнейшем будущем в словах президента РФ Владимира Путина, передает Infox.ru.

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Все новости / Армия / Сивков: нестандартный ход России может загнать США в угол на переговорах
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