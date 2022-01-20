Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 14:30
14:27
Происшествия
Кубанского тиктокера задержали по подозрению в убийстве и нападениях на полицейских
14:25
Политика
Politico: представители ЕС и США готовятся провести переговоры в Вашингтоне 7 февраля
14:25
Происшествия
Школьница попала под колеса иномарки в Новосибирске
14:23
Происшествия
Cемь автомобилей столкнулись в Калининградской области из-за гололеда
14:23
Шоу-бизнес
Слава Марлоу похвастался дорогими ботинками на высоком каблуке
14:22
Общество
«Спутник V» оказался вдвое эффективнее Pfizer против омикрон-штамма COVID-19
14:19
Общество
Максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии выявили в Петербурге за сутки
14:18
Шоу-бизнес
Звездный хирург Хайдаров рассказал о пластической операции Ирины Дубцовой
14:17
Политика
Президент Ирана Раиси предрек НАТО развал из-за вмешательства в дела других стран
14:12
Происшествия
В Петербурге следователи попросили о заочном аресте предполагаемого убийцы певца Талькова
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова предрекла рост востребованности ОДКБ на фоне глобальной нестабильности

  /   Обновлено: 20 января 2022 13:02
Политика
Захарова предрекла рост востребованности ОДКБ на фоне глобальной нестабильности
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 20 января. Роль ОДКБ в качестве ключевой структуры по безопасности в регионе будет возрастать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что до сих пор сохраняется глобальная нестабильность и разрастание региональных конфликтов. По этой причине роль и востребованность Организации Договора о коллективной безопасности будет только возрастать.

«Организация Договора о коллективной безопасности, на самом деле, все более укрепляется в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе своей ответственности», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Мария Захарова заявила, что американские СМИ предвзято относятся к России. По ее словам, журналисты на пресс-конференции президента США Джо Байдена говорили о «вторжении» РФ на Украину, однако не упомянули расширение НАТО на восток.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова предрекла рост востребованности ОДКБ на фоне глобальной нестабильности
россия захарова мид одкб
Комментировать