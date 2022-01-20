Захарова предрекла рост востребованности ОДКБ на фоне глобальной нестабильности

Москва, 20 января. Роль ОДКБ в качестве ключевой структуры по безопасности в регионе будет возрастать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что до сих пор сохраняется глобальная нестабильность и разрастание региональных конфликтов. По этой причине роль и востребованность Организации Договора о коллективной безопасности будет только возрастать.

«Организация Договора о коллективной безопасности, на самом деле, все более укрепляется в качестве ключевой структуры обеспечения безопасности, стабильности в регионе своей ответственности», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Мария Захарова заявила, что американские СМИ предвзято относятся к России. По ее словам, журналисты на пресс-конференции президента США Джо Байдена говорили о «вторжении» РФ на Украину, однако не упомянули расширение НАТО на восток.