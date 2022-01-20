Ирина Хакамада показала стройное тело с татуировками

Москва, 20 января. Журналист и экономист Ирина Хакамада удивила поклонников, показав свое тело в бикини. Она разместила кадр с отпуска на своей странице в Instagram.

Ведущая в новогодние каникулы отдыхала на мексиканском побережье в Тулуме. Ее отпуск подошел к концу, и на прощание она сделала фото на фоне Карибского моря. Журналистка вместо привычного делового костюма предстала перед поклонниками в черном раздельном купальнике. На ее теле видны многочисленные татуировки.

«До новых встреч, Тулум, пока-пока», — подписала снимок 66-летняя журналистка.

Prt Scr instagram.com / @irina_hakamada

Поклонники пришли в восторг от снимка, пишет kp.ru. Однако больше всего их привлекло не само фото и даже не стройная фигура Хакамады, а татуировки. Интернет-пользователи отметили смелость общественного деятеля и признались, что хотели бы сделать себе тату, но мешают стереотипы о возрасте.

«Когда вам говорят, как ваши татуировки будут выглядеть в молодости»; «И я хочу тату! Но после 40-ка, кажется, может, поздновато? Страшновато мне»; «Красивые татуировки! А что означает бабочка на животе?»; «Ирина, вы — восторг, восхищение, вдохновение! Потрясающая», — написали комментаторы под публикацией.

В прошлом году Ирина Хакамада потеряла супруга Владимира Сиротинского. Журналистка призналась, что до сих пор не может оправиться после кончины возлюбленного.