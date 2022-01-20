Госдума приняла поправку об индексации пенсий на 8,6%

Москва, 20 января. Законопроект, вносящий коррективы в индексацию пенсионных выплат, принят во втором чтении нижней палатой парламента. Об этом пишет РИА Новости.

Средний размер пенсионных выплат после повышения в России составит 18 984 рубля. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании в четверг. Индексация предполагает изменение с 1 января 2022 года, уже получившие выплаты граждане смогут позднее претендовать на компенсации.

Президент России Владимир Путин ранее лично предлагал поднять процент индексации социальных выплат выше оценки инфляции.