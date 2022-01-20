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Нардеп Рабинович назвал явные признаки американской оккупации Украины

Политика
Нардеп Рабинович назвал явные признаки американской оккупации Украины
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 января. Украина не боится «вторжения» России, потому что давно находится под контролем оккупационной власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Политик отмечает, что украинские власти говорят о грядущем «нападении» России уже не один год. Однако под прикрытием этих громких заявлений Незалежная в действительности была сдана в оккупацию, но только не РФ, а Соединенным Штатам.

«Мы живем в этой реальности уже много лет. Каждый день нам говорят, что Россия нападет. Я не знаю, кто на кого нападет, но Украина уже сегодня является фактически подконтрольным государством. На нас давно напали — еще в 2014 году, и с 2014 года происходит оккупация Украины при полном контроле Запада, который это финансирует», — заявил Рабинович в эфире программы «60 минут».

Народный депутат подчеркивает, что на Украине явно присутствуют все признаки захвата власти западными силами. По словам сопредседателя ОПЗЖ, Незалежную всего за несколько лет лишили фактически всего: от ресурсов, до возможности говорить на привычном языке.

Нардеп Рабинович назвал явные признаки американской оккупации Украины
ФБА «Экономика сегодня» /

«Может, это они на нас напали? Может это они у нас украли все: суверенитет, право распоряжаться своей страной и своими недрами, право выбирать язык, на котором мы разговариваем. Мы что, колония какая-то? Во всех крупнейших национальных корпорациях есть американские представители. Американские военные официально у нас находятся везде: в штабах, в советниках и так далее. С 1 января у нас вообще больше нет газет на русском языке. Все это у нас украдено, а нам говорят, что на нас нападет Россия», — недоумевает нардеп.

Рабинович уверен, что именно сложившаяся ситуация является главной угрозой для дальнейшего существования Украины, а вовсе не мифическая «российская угроза». При этом депутат отмечает, что исправить ситуацию в Незалежной поможет только полная смена политического устройства в стране.

«Я не пророк, но я вижу одно. Опасность сегодня для Украины исходит из полного захвата власти иностранцами, которые контролируют экономику, политику и военные силы. Вот так мы сегодня оккупированы. Нас запугивают тем, что будет война, но мы уже устали от этих угроз, нам надо менять политический строй внутри страны», — подчеркивает депутат от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский ранее объяснил, какая простая ошибка Киева может совсем скоро привести Украину к полному распаду.

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