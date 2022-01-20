Нардеп Рабинович назвал явные признаки американской оккупации Украины

Киев, 20 января. Украина не боится «вторжения» России, потому что давно находится под контролем оккупационной власти. Такое мнение высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Политик отмечает, что украинские власти говорят о грядущем «нападении» России уже не один год. Однако под прикрытием этих громких заявлений Незалежная в действительности была сдана в оккупацию, но только не РФ, а Соединенным Штатам.

«Мы живем в этой реальности уже много лет. Каждый день нам говорят, что Россия нападет. Я не знаю, кто на кого нападет, но Украина уже сегодня является фактически подконтрольным государством. На нас давно напали — еще в 2014 году, и с 2014 года происходит оккупация Украины при полном контроле Запада, который это финансирует», — заявил Рабинович в эфире программы «60 минут».

Народный депутат подчеркивает, что на Украине явно присутствуют все признаки захвата власти западными силами. По словам сопредседателя ОПЗЖ, Незалежную всего за несколько лет лишили фактически всего: от ресурсов, до возможности говорить на привычном языке.

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«Может, это они на нас напали? Может это они у нас украли все: суверенитет, право распоряжаться своей страной и своими недрами, право выбирать язык, на котором мы разговариваем. Мы что, колония какая-то? Во всех крупнейших национальных корпорациях есть американские представители. Американские военные официально у нас находятся везде: в штабах, в советниках и так далее. С 1 января у нас вообще больше нет газет на русском языке. Все это у нас украдено, а нам говорят, что на нас нападет Россия», — недоумевает нардеп.

Рабинович уверен, что именно сложившаяся ситуация является главной угрозой для дальнейшего существования Украины, а вовсе не мифическая «российская угроза». При этом депутат отмечает, что исправить ситуацию в Незалежной поможет только полная смена политического устройства в стране.

«Я не пророк, но я вижу одно. Опасность сегодня для Украины исходит из полного захвата власти иностранцами, которые контролируют экономику, политику и военные силы. Вот так мы сегодня оккупированы. Нас запугивают тем, что будет война, но мы уже устали от этих угроз, нам надо менять политический строй внутри страны», — подчеркивает депутат от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Депутат Харьковского Городского совета Денис Невядомский ранее объяснил, какая простая ошибка Киева может совсем скоро привести Украину к полному распаду.