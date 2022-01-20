Захарова: Великобритания направила не менее шести самолетов с оружием на Украину

Москва, 20 января. Великобритания направила не менее шести военно-транспортных самолетов своих ВВС с оружием на Украину, что свидетельствует о подготовке Западом провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, известно, что западные страны собираются передать Киеву переносные противотанковые комплексы, которые можно задействовать в условиях города. В то же время Канада направила на Украину отряд спецназа под предлогом охраны своего посольства, напомнила она.

«К сожалению, наши опасения подтверждают последние сообщения, которые появляются в СМИ со ссылкой на официальные структуры, источники и так далее. Уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие», — заметила Захарова.

В завершение она подчеркнула, что Россия призывает Запад прекратить переброску вооружений на Украину. Прежде в посольстве Москвы в Лондоне выразили тревогу из-за поставок британского оружия в Киев.

Ранее «Царьград» сообщал, что замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США не голосовать за вступление Украины в НАТО.