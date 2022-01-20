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Багдасаров рассказал, как СССР «поставил на колени» США во время Карибского кризиса

Общество
Багдасаров рассказал, как СССР «поставил на колени» США во время Карибского кризиса
Федеральное агентство новостей  / 

После того как Советский Союз провел блестящую операцию по переброске своих войск на Кубу, американские власти испугались и начали диалог с Москвой. С таким заявлением выступил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Карибский кризис начался с того, что Соединенные Штаты разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на территории Италии, Британии и Турции, указал специалист. По его словам, после этого подлетное время американских ракет до Москвы сократилось до десяти минут.

«Когда мы говорим о Карибском кризисе, мы забываем о том, что же тогда именно произошло. Никита Хрущев тогда сыграл ва-банк. СССР находился тогда в проигрышном положении к США, поскольку наш ядерный потенциал уступал в четыре раза американскому. Напомню, с чего все это началось. Когда американцы решили разместить свои ракеты в Италии, Британии и особенно в Турции, подлетное время до Москвы сокращалось до десяти минут. Нужно было что-то делать», — указал эксперт.

В связи со сложившейся ситуаций первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев решил провести секретную спецоперацию по размещению Советской армии на Кубе, отметил Багдасаров.

Багдасаров рассказал, как СССР «поставил на колени» США во время Карибского кризиса
Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Было принято уникальное решение — перебросить наши военные силы, не только ракетные, на Кубу. Такой операции никто до этого не проводил и проводить больше не будет. Секретно, не вовлекая дипломатический корпус, была спланирована операция: 230 тыс. тонн груза было переброшено на Кубу. Это была крупнейшая военно-тыловая операция, которой командовал маршал Иван Баграмян. Была создана группа советских войск на Кубе, а это 53 тыс. военнослужащих. Кроме того, был создан 5-й флот СССР под носом у американцев. Туда были переброшены ракетная дивизия и авиационные дивизии, ПВО, ЗРК и фронтовые бомбардировщики», — отметил специалист в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Багдасаров с помощью исторического факта рассказал, как СССР «поставил на колени» США. По его словам, как только Москва разместила свои ракеты на Кубе, американские власти испугались и запросили переговоры, чтобы разрешить ситуацию в мире.

«Самое интересное: знаете, почему мы американцев на колени поставили? Потому что только один залп всех этих ракет — 70 мегатонн. В течение 3-5 минут основные стратегические объекты США обрушились бы моментально, от Америки ничего бы не осталось. После этого бы началась десантная операция. Конечно, американцы упали на колени и сказали: «Мы сдаемся! Уводите свои ракеты, а мы снимем свои с Турции», — резюмировал Семен Багдасаров.

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.

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ссср сша багдасаров карибский кризис
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