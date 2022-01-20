Багдасаров рассказал, как СССР «поставил на колени» США во время Карибского кризиса

После того как Советский Союз провел блестящую операцию по переброске своих войск на Кубу, американские власти испугались и начали диалог с Москвой. С таким заявлением выступил российский политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Карибский кризис начался с того, что Соединенные Штаты разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на территории Италии, Британии и Турции, указал специалист. По его словам, после этого подлетное время американских ракет до Москвы сократилось до десяти минут.

«Когда мы говорим о Карибском кризисе, мы забываем о том, что же тогда именно произошло. Никита Хрущев тогда сыграл ва-банк. СССР находился тогда в проигрышном положении к США, поскольку наш ядерный потенциал уступал в четыре раза американскому. Напомню, с чего все это началось. Когда американцы решили разместить свои ракеты в Италии, Британии и особенно в Турции, подлетное время до Москвы сокращалось до десяти минут. Нужно было что-то делать», — указал эксперт.

В связи со сложившейся ситуаций первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев решил провести секретную спецоперацию по размещению Советской армии на Кубе, отметил Багдасаров.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

«Было принято уникальное решение — перебросить наши военные силы, не только ракетные, на Кубу. Такой операции никто до этого не проводил и проводить больше не будет. Секретно, не вовлекая дипломатический корпус, была спланирована операция: 230 тыс. тонн груза было переброшено на Кубу. Это была крупнейшая военно-тыловая операция, которой командовал маршал Иван Баграмян. Была создана группа советских войск на Кубе, а это 53 тыс. военнослужащих. Кроме того, был создан 5-й флот СССР под носом у американцев. Туда были переброшены ракетная дивизия и авиационные дивизии, ПВО, ЗРК и фронтовые бомбардировщики», — отметил специалист в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Багдасаров с помощью исторического факта рассказал, как СССР «поставил на колени» США. По его словам, как только Москва разместила свои ракеты на Кубе, американские власти испугались и запросили переговоры, чтобы разрешить ситуацию в мире.

«Самое интересное: знаете, почему мы американцев на колени поставили? Потому что только один залп всех этих ракет — 70 мегатонн. В течение 3-5 минут основные стратегические объекты США обрушились бы моментально, от Америки ничего бы не осталось. После этого бы началась десантная операция. Конечно, американцы упали на колени и сказали: «Мы сдаемся! Уводите свои ракеты, а мы снимем свои с Турции», — резюмировал Семен Багдасаров.

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.