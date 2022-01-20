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Модный дом Versace разработал сумку с мешками под фекалии собак за 20 тысяч рублей

Общество
Модный дом Versace разработал сумку с мешками под фекалии собак за 20 тысяч рублей
wikipedia.org  /  Bahar101 /CC BY-SA 3.0

Париж, 20 января. Итальянская компания Versace представила на своем сайте стильную сумку с мешками под экскременты животных. Стоимость аксессуара составляет 20 тысяч рублей.

Речь идет о черном мешкодержателе с застежкой в виде кнопки. Внутри сумки находятся пластиковые пакеты для отходов. Стильная вещичка выполнена из черного полиэстера и украшена золотистой фурнитурой. Ее можно подвесить с помощью карабина на сумку побольше или на шлевку джинсов.

В комплекте с товаром находится подвеска Medusa Medallion с логотипом модного дома Versace. Мешкодержатель нельзя стирать в кипятке и гладить горячим утюгом.

Модный дом Versace разработал сумку с мешками под фекалии собак за 20 тысяч рублей
Prt Scr versace.ru / Gianni Versace

Ранее редактор Vogue Кристиан Аллер назвала модные тренды для сотрудников офисов. По ее словам, офисный кэжуал из 2010-х снова становится популярным. Идеальные для работы комплекты можно найти у Versace, Miu Miu и других популярных брендов.

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собаки фекалии versace
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