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Информация о минировании школ в Челябинске оказалась ложной
Происшествия
Информация о минировании школ в Челябинске оказалась ложной
 /  Пресс-служба ЗВО

Челябинск, 20 января. В мэрии Челябинска официально прокомментировали слухи о массовом минировании местных школ.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с распространенной злоумышленниками информации о спрятанных в школах взрывоопасных предметах, занятия там были приостановлены. Специалисты из силовых структур провели тщательный осмотр учебных помещений и прилегающих к ним территорий, сообщает «ЧелябинскСегодня».

По данным городских властей, взрывных устройств и иных угроз в школах обнаружено не было. Правоохранительные органы выясняют авторов провокационных сообщений, чтобы привлечь их в уголовной ответственности.

Ранее ФАН сообщал об эвакуации студентов из Политехнического колледжа в Керчи из-за сообщения о минировании. Сообщение о якобы заложенных бомбах поступило на электронную почту колледжа.

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минирование саперы школы
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