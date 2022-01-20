Информация о минировании школ в Челябинске оказалась ложной

Челябинск, 20 января. В мэрии Челябинска официально прокомментировали слухи о массовом минировании местных школ.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с распространенной злоумышленниками информации о спрятанных в школах взрывоопасных предметах, занятия там были приостановлены. Специалисты из силовых структур провели тщательный осмотр учебных помещений и прилегающих к ним территорий, сообщает «ЧелябинскСегодня».

По данным городских властей, взрывных устройств и иных угроз в школах обнаружено не было. Правоохранительные органы выясняют авторов провокационных сообщений, чтобы привлечь их в уголовной ответственности.



Ранее ФАН сообщал об эвакуации студентов из Политехнического колледжа в Керчи из-за сообщения о минировании. Сообщение о якобы заложенных бомбах поступило на электронную почту колледжа.