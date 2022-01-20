Песков допустил встречу Путина и Байдена после ответа США по гарантиям безопасности

Москва, 20 января. Российская сторона ожидает письменного ответа от Соединенных Штатов по гарантиям безопасности на днях, может даже на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, новый контакт президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться после получения Москвой ответа Вашингтона по гарантиям безопасности.

«Мы тоже не исключаем очередного общения двух президентов. Мы считаем, что в любом случае такое общение можно только приветствовать, оно полезно для обоих государств. Мы тоже не исключаем, что после того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами, главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», — отметил Песков на брифинге.

Джо Байден ранее в очередной раз «пригрозил» Владимиру Путину санкциями. По его словам, российский лидер «никогда не видел» таких ограничений.