«ФАН повсюду»: чем ознаменовалось начало года для войны в Йемене

Весной война в Йемене отметит восьмую годовщину, однако до 2022 года ОАЭ принимали в ней участие лишь на чужой территории. 17 января йеменские хуситы совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Абу-Даби. Объектами нападения были три бензовоза, погибли три человека и еще шесть получили ранения.

Что изменилось в только начавшемся году, а также о причинах и последствиях ударов по столице Арабских Эмиратов рассказывает автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

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В выпуске:

Подоплека удара хуситов по Абу-Даби и оперативная обстановка в Йемене.

Какие возможности открылись перед хуситами после взятия ими под контроль порта Ходейда?

Как на ход войны влияют переговоры по ядерной сделке с Ираном?

Почему в ОАЭ заинтересовались российскими ПВО?

Возможен ли «боснийский» вариант решения войны в Йемене?

Чем схожа ситуация в Йемене с афганской?

Какую тактику в море использует Иран для поддержки хуситов?

Как на победы хуситов реагирует Израиль?

Как выживают в Йемене остатки запрещенных в России группировок «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1?

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