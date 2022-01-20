Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 17:34
17:32
Политика
Эдгард Запашный о ракетах НАТО у границ РФ: «Их подлетное время — всего несколько минут»
17:32
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
17:26
Весь мир
Блогер «Пиночет печет печенье» представляет дайджест криминального мира Латинской Америки
17:22
Шоу-бизнес
Данила Козловский заявил, что чувствует вину перед живущей в США дочерью
17:21
Политика
Госсекретарь США Блинкен поддержал усилия по возобновлению «нормандского формата»
17:20
Политика
Политолог Ищенко раскрыл, каким образом США планируют вернуть Германию под контроль
17:17
Происшествия
Массовая авария с 22 легковушками и 14 грузовиками произошла в Чехии
17:14
Общество
Кассационный суд отказал Навальному в пересмотре решения по иску бизнесмена Пригожина
17:14
Шоу-бизнес
Мать Ольги Бузовой с начала отношений дочери с Давой знала о расчетливости блогера
17:12
Армия
Модернизированные истребители Су-30СМ2 начали поступать в российские войска
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«ФАН повсюду»: чем ознаменовалось начало года для войны в Йемене

Весь мир
«ФАН повсюду»: чем ознаменовалось начало года для войны в Йемене
Global Look Press  /  Hani Al-Ansi

Весной война в Йемене отметит восьмую годовщину, однако до 2022 года ОАЭ принимали в ней участие лишь на чужой территории. 17 января йеменские хуситы совершили атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Абу-Даби. Объектами нападения были три бензовоза, погибли три человека и еще шесть получили ранения.

Что изменилось в только начавшемся году, а также о причинах и последствиях ударов по столице Арабских Эмиратов рассказывает автор Telegram-канала Colonelcassad, военный эксперт Борис Рожин.

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Подоплека удара хуситов по Абу-Даби и оперативная обстановка в Йемене.

Какие возможности открылись перед хуситами после взятия ими под контроль порта Ходейда?

Как на ход войны влияют переговоры по ядерной сделке с Ираном?

Почему в ОАЭ заинтересовались российскими ПВО?

Возможен ли «боснийский» вариант решения войны в Йемене?

Чем схожа ситуация в Йемене с афганской?

Какую тактику в море использует Иран для поддержки хуситов?

Как на победы хуситов реагирует Израиль?

Как выживают в Йемене остатки запрещенных в России группировок «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: чем ознаменовалось начало года для войны в Йемене
оаэ йемен хуситы подкаст борис рожин
Комментировать