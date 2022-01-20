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Парламент Молдавии объявил о введении режима ЧП в стране сроком на два месяца

Политика
Парламент Молдавии объявил о введении режима ЧП в стране сроком на два месяца
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Кишинев, 20 января. Власти Молдавии утвердили постановление о введении режима чрезвычайного положения в стране сроком на два месяца.

Соответствующее решение было принято после получения Кишиневом уведомления от «Газпрома». Российская компания прекратила поставки топлива на территорию Молдавии из-за отсутствия оплаты за январь.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный срок», — говорится в проекте постановления.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала молдавскому правительству ввести режим ЧП на фоне энергетического кризиса. Как объяснила премьер-министр республики Наталья Гаврилица, «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж за январь.

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