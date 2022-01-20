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Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
Общество
Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
Прокуратура Республики Коми  / 

Бывшего начальника инспекции налоговой службы в Муроме признали виновным в совершении ряда должностных преступлений.

Следователи регионального СУ СКР во Владимирской области работали в тесном взаимодействии с региональными управлениями УФСБ и УМВД России. Ими были собраны доказательства, которые суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Мужчину признали виновным в присвоении имущества с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

«Следствием и судом установлено, что в 2017–2018 годах начальник ИФНС, используя свое должностное положение, оказывая давление, неоднократно давал указания подчиненным сотрудникам о передаче ему части выплаченных им премий. За указанный период подчиненные передали ему денежные средства в размере 319 тысяч рублей. Кроме того, он признан судом виновным в совершении еще двух должностных преступлений», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СКР по Владимирской области Мария Серова.

По решению суда бывшему начальнику налоговой службы назначено наказание на срок 2,5 года, отбывать его он будет условно. Также он лишен права занимать должности на государственной службе в течение двух лет. А еще обязан оплатить более 18 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Ранее ФАН писал, что бывший главный управляющий директор ООО «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» стал фигурантом уголовного дела о хищении в особо крупном размере с использованием служебного положения.

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суд арест превышение полномочий
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