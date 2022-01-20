Эбрахим Раиси поблагодарил Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом в Сирии

Москва, 20 января. Сотрудничество России и Ирана в Сирии может стать моделью для развития взаимодействия по разным направлениям. Об этом заявил лидер республики Эбрахим Раиси в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Глава Ирана поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом на территории сирийского государства.

Раиси находится в Москве уже второй день. Он прибыл в Россию 19 января. В этот же день лидер встретился с Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов в сфере экономики.

Владимир Путин отметил вклад России и Ирана в преодоление террористической угрозы в Сирии. Властям страны удалось достичь этого благодаря поддержке Москвы и Тегерана.