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Эбрахим Раиси поблагодарил Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом в Сирии

  /   Обновлено: 20 января 2022 12:38
Политика
Эбрахим Раиси поблагодарил Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом в Сирии
Global Look Press  /  Iranian Presidency/Keystone Press Agency

Москва, 20 января. Сотрудничество России и Ирана в Сирии может стать моделью для развития взаимодействия по разным направлениям. Об этом заявил лидер республики Эбрахим Раиси в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

Глава Ирана поблагодарил президента России Владимира Путина за содействие в борьбе с терроризмом на территории сирийского государства.

Раиси находится в Москве уже второй день. Он прибыл в Россию 19 января. В этот же день лидер встретился с Путиным. В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов в сфере экономики.

Владимир Путин отметил вклад России и Ирана в преодоление террористической угрозы в Сирии. Властям страны удалось достичь этого благодаря поддержке Москвы и Тегерана.

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