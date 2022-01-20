Захарова: Грызлов приступит к работе на посту посла России в Белоруссии до конца января

Москва, 20 января. Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов начнет выполнение своих обязанностей до конца января, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

До конца текущего месяца дипломат прибудет в Минск и приступит к выполнению обязанностей в новой должности, отметила она в ходе брифинга. Также Захарова уточнила, что подробное видение своих задач на посту посла Грызлов изложил в недавнем интервью СМИ.

«Борис Вячеславович намерен прибыть в Минск и приступить к своим обязанностям до конца текущего месяца», — сказала представитель российского министерства.

Как стало известно ранее, Грызлов назвал продолжение интеграции России и Белоруссии приоритетной задачей на посту посла. Москва считает важным создание в республике условий для экономического роста, подчеркнул дипломат.