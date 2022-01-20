Путин поздравил режиссера Владимира Хотиненко с 70-летием

Москва, 20 января. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру Владимиру Хотиненко. Кинематографисту 20 января исполнилось 70 лет.

Глава государства отметил, что Хотиненко яркий представитель кинематографического сообщества России. Картины режиссера всегда интересны и талантливо сняты, добавил российский лидер.

«Они заслужили признание зрителей глубоким содержанием, творческими решениями и замечательными актерскими ансамблями», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Путин также отметил педагогическую и наставническую деятельность режиссера. Хотиненко преподает во ВГИКе, у него своя мастерская в ведущем киновузе России. Глава государства пожелал автору фильмов «Зеркало для героя» и «72 метра» здоровья, вдохновения и успехов.

Global Look Press / Ekaterina Tsvetkova

Путин также поздравил с днем рождения театрального режиссера и художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса. Он подчеркнул, что Туминас знаменит не только в РФ, но и за рубежом. Худрук Театра Вахтангова пользуется признанием коллег и многочисленных почитателей сценического искусства.

«Убежден, что исключительные профессиональные качества, творческая энергия и смелость настоящего Мастера и впредь позволят Вам плодотворно трудиться, успешно воплощать в жизнь яркие, неординарные идеи и замыслы», — добавил Путин.

День рождения 20 января отмечают бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица Ольга Бузова. Астролог рассказала о влиянии дня рождения на карьеру знаменитостей.