Марийцам старше 60 лет выплатят по 2 тысячи рублей за вакцинацию

Йошкар-Ола, 20 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился вознаграждать жителей региона в возрасте 60 лет и старше единовременной выплатой в размере 2 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19.

В постановлении регионального правительства, которое подписал Евстифеев, уточняется, что выплаты получат пожилые граждане, сделавшие прививку однокомпонентной или двухкомпонентной вакцинами в полном объеме в период с 1 января по 14 марта 2022 года включительно, а также те, кто прошел ревакцинацию в этот период. Примерная численность этой категории граждан оценивается в 45 тысяч человек, сообщает «МедиаПоток».

Отмечается, что финансирование будет осуществлено из регионального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, доведенных Министерству социального развития Марий Эл в соответствии с Законом республики от 3 декабря 2021 года № 56-3 «О республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Ранее ФАН сообщал о зафиксированных в Центральной России случаях мошенничества по выманиванию средств у граждан под предлогом «выплаты» за вакцинацию. Аферисты присылают сообщение о положенной денежной выплате за вакцинации от COVID-19, выпытывают у доверчивых людей реквизиты банковской карты и списывают с нее все средства.