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Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
Общество
Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
YouTube  / 

Энциклопедия видов спорта для детской аудитории «Спорт Тоша» теперь стала доступна зрителям на сервисе YouTube. По сюжету мультфильма, друзья Дракоша Тоша и львенок Лева хотят стать спортсменами, но пока не определились, в каком виде спорта, поэтому пробуют разные. В этом им помогают герои сериала и волшебный персонаж Тойройчик. Тайны видов спорта и правила соревнований друзьям открывают ожившие спортивные предметы, а птиц-комментаторов озвучили звезды спортивной журналистики Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и Дмитрий Занин.

«Спорт Тоша» — один из первых сериалов анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ, созданной в мае 2021 года в составе холдинга «Газпром-Медиа». Сериал появился в партнерстве с телеканалом «Матч!». Авторы ставили цель показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе занятие по душе и по силам, а победа зависит от старания и дружной команды. В каждой серии — простые и доступные упражнения, которые дети могут повторить тут же.

На важную роль мультсериала для подрастающего поколения указывает и председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

«Раннее развитие — это не только иностранные языки, музыка и математика. Важно думать о том, как привлекать детей к спорту с малых лет.  Язык анимации и волшебных героев «Спорт Тоши» малышам понятен, а значит, вслед за своими любимыми персонажами дети захотят заниматься спортом, хотя бы просто начнут делать зарядку. Ну и здорово, если теперь родителям и детям будет что обсудить на тему спорта — победы наших взрослых команд на Олимпиаде и победы маленьких героев в сериале», — отметила эксперт.

Первые серии мультфильма «Спорт Тоша» вышли на YouTube
Фото из личного архива Натальи Кравченко /

Сериал «Спорт Тоша» стартовал на канале «Матч!» 3 января, затем эстафету приняла платформа IVI. 19 января впервые веселые герои сериала вышли на YouTube-канале «Ярко», а с 20 января забавных любителей спорта можно встретить на RuTube, Megafon TV, Yota TV и OKKO.

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН поддержал выход патриотического фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, достойных того, чтобы лечь в основу кинолент.

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