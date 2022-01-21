Политолог Киреев: Россия не хочет войны, а США стремятся к победе любой ценой

Россия хочет всеми силами избежать военного конфликта, а США, напротив, стремятся к победе любой ценой. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

Обвинения США

Последние недели со стороны западных стран все активнее звучат заявления о том, что Россия якобы готовится «напасть» на Украину. При этом российский МИД постоянно повторяет, что Россия не собирается этого делать, что Москве это абсолютно не нужно. Но обвинения продолжаются с завидной регулярностью, будто западные страны не хотят нас слушать. Вот и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона совместно с союзниками намерена «скоро и жестко» ответить России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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«Президент Байден ясно дал понять президенту России: если Вооруженные силы России перейдут границу Украины, это будет встречено стремительным, жестким и единым ответом со стороны США и их союзников», — заявила Псаки.

«Россия не хочет войны»

Как отметил Владимир Киреев, обвинение со стороны Белого дома в адрес России в подготовке военной операции против Украины является как демонстрацией информационно-тактической игры, так и отражением готовности к реальным военным действиям. Причина этого кризиса — неготовность США и НАТО принять Россию в качестве партнера после окончания холодной войны.

«Если Россия посчитала тогда, что мы вместе ушли от прямого противостояния, элиты США увидели в ситуации только возможность приобретения позиционных преимуществ. В настоящий момент обе стороны сегодня вернулись в ситуацию, аналогичную Берлинскому или Карибскому кризисам. При этом если Россия и демонстрирует жесткость позиции, то в основном только для того, чтобы убедить противника отступить. Ситуация патовая», — пояснил Владимир Киреев.

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Он заметил, что Россия хочет всеми силами избежать конфликта. США, напротив, стремятся к победе любой ценой. Конфликт неизбежен, уверен политолог.

«Предотвратить полномасштабный конфликт России и США, вероятно, поможет только кризисная ситуация в самих Соединенных Штатах. Возможным аналогом остается так называемая прокси-война, где стороны не будут воевать напрямую и где американцы потерпят сокрушительное поражение, которое может серьезно их деморализовать. Однако данная ситуация имеет столь маловероятный характер, что представить сложно, как при этом сценарии не допустить опрометчивого поступка в виде обмена ядерными ударами. Сложно представить, как выйти из данного конфликта без больших потерь для всех сторон», — заключил Владимир Киреев.

Присутствие НАТО на Украине поощряется незаконной властью и не поддерживается населением страны. Требования России о гарантиях безопасности должны положить конец вторжению НАТО на Украину, заявил ранее публицист Юрий Голубь.