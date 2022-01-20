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ВМФ РФ пополнился подлодкой «Магадан», оснащенной крылатыми ракетами «Калибр»

  /   Обновлено: 20 января 2022 12:20
Армия
ВМФ РФ пополнился подлодкой «Магадан», оснащенной крылатыми ракетами «Калибр»
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Санкт-Петербург, 20 января. Новейшая подводная лодка «Магадан» вошла в состав Военно-морского флота РФ. Передача субмарины соединению ВМФ состоялась в единый день приемки военной продукции в Минобороны России.

Согласно имеющейся информации, в текущий момент «Магадан» находится в Кронштадте, но вскоре отправится в пункт базирования Тихоокеанского флота. Эта субмарина является третьей подлодкой проекта 636.3, одной из самых совершенных в своем классе.

Специалисты оснастили «Магадан» самым новым и модернизированным оборудованием: от гидроакустики и радиолокации до навигационных комплексов. Кроме того, подводная лодка имеет на вооружении крылатые ракеты «Калибр», благодаря которым она значительно усилит потенциал флота.

Ранее сообщалось, что субмарина «Самара» вернется в Тихоокеанский флот в 2023 году. Также известно, что ВМФ РФ должен получить в 2022 году гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, это российское оружие не дает покоя США, передает Infox.ru.

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