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Посол России Бикантов подтвердил ранее известную версию об убийстве российских журналистов в ЦАР

  /   Обновлено: 20 января 2022 12:45
Весь мир
Посол России Бикантов подтвердил ранее известную версию об убийстве российских журналистов в ЦАР
Кадр из фильма «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР»  / 

Москва, 20 января. Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов назвал боевиков 3R возможными убийцами российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Однако эта версия не нова и ранее уже озвучивалась корреспондентами центральноафриканского издания Bangui Matin.

Дипломат напомнил, что трагедия произошла 30 июля 2018 года на трассе Декоа — Сибю.

«По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — сообщил Бикантов.

Ровно год назад один из радикалов, участвовавших в штурме столицы Центральноафриканской Республики попал в плен и на допросе в полиции рассказал, кто на самом деле несет ответственность за нападение на российских журналистов.

На видео Bangui Matin молодой человек из этнической общины фулани заявил, что в 2018 году вступил в группировку 3R, орудовавшую в окрестностях Кага-Бандоро, Декоа и Сибю, которые в то время не контролировались правительственным силам республики. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года убили Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Ранее на указанной территории действовали радикалы «экс-Селеки», часть из которых впоследствии объединилась в «Народный фронт за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC). Кроме того, именно на трассе Декоа — Сибю проводились встречи и перегруппировка сил бандформирований, лидеры которых прекрасно уживались друг с другом и даже совместно разрабатывали стратегию противодействия национальной армии (FACA).

Посол России Бикантов подтвердил ранее известную версию об убийстве российских журналистов в ЦАР
Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

Члены 3R впоследствии вошли в состав конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и в декабре 2020 года, перед началом всеобщих выборов, начали наступление на столицу страны. Однако бойцы национальных сил обороны и безопасности ЦАР, подготовленные российскими инструкторами, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», сумели остановить атаку противника и в кратчайшие сроки ликвидировать угрозу.

«Армия ЦАР смогла отбросить бандитов в начале 2021 года, выдавила незаконные вооруженные формирования за границы республики», — добавил дипломат.

За гибель россиян не меньшую ответственность несут организаторы поездки, которые не озаботились обеспечением безопасности группы журналистов и направили последних в регион, где орудовали боевики. Корреспонденты отправились в ЦАР по заказу «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который финансирует бежавший от российского правосудия экс-олигарх Михаил Ходорковский.

С подробностями можно ознакомиться в материале международной редакции Федерального агентства новостей. Есди вы хотите узнавать все самые актуальные новости из ЦАР, читайте ФАН.

Посол России Бикантов подтвердил ранее известную версию об убийстве российских журналистов в ЦАР
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Посол России Бикантов подтвердил ранее известную версию об убийстве российских журналистов в ЦАР
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