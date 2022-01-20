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Политолог Олейник назвал «маразмом» суд над экс-президентом Украины Порошенко

Политика
Политолог Олейник назвал «маразмом» суд над экс-президентом Украины Порошенко
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский допустил фатальную ошибку в суде над бывшим главой государства Петром Порошенко и превратил происходящее в фарс и «маразм». Об этом заявил авторитетный политолог и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

В эфире телеканала «Россия-1» экс-законодатель подверг решительной критике действия официального Киева в отношении лидера партии «Европейская солидарность». По статье о государственной измене Порошенко должно грозить до 15 лет тюремного заключения, однако реальность такова, что прокуратура не посмеет запросить такой срок, а судья — вынести обвинительный приговор. Потому что, объяснил Олейник, все участники процесса были ранее назначены на свои посты указами самого экс-президента.

«Конфуз в том, что судит его судья, которого он сам назначал пять лет назад. Честнейший же человек, не может же Порошенко подписать указ на человека, который не достоин быть судьей. Это полный маразм. Только принял решение об аресте имущества Порошенко – сразу попал на Миротворец, а дальше будут прессовать. То есть, ты останешься с Порошенко один на один. Умоет руки Зеленский, генеральный прокурор», — объяснил Владимир Олейник.

Политолог Олейник назвал «маразмом» суд над экс-президентом Украины Порошенко
Pr Scr youtube.com / 60 минут
Ранее Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении Порошенко в виде личного обязательства. От предпринимателя потребовали сдать паспорт, чтобы он не мог выехать за границу, а также принудили являться на допрос к следователю по первому вызову.

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