Трагичный январь: жители Казахстана продолжают бояться за свое будущее

Вот уже несколько дней в Казахстане обстановку можно назвать мирной. Страна постепенно приходит в себя после событий, которые, к сожалению, теперь кровью вписаны в современную историю республики.

При этом жители страны до сих пор боятся повторения событий, которые им пришлось пережить в начале января. Некоторые приняли решение покинуть крупные города и пережить период нестабильности в небольших поселках, на территориях дач и в садоводствах.

Возле Усть-Каменогорска, о котором пойдет речь, таких населенных пунктов достаточно. Только вот те, которые прямо граничат с городом, пользуются меньшим спросом. Жительница города Марина в эксклюзивном комментарии ФАН рассказала, что благодарна судьбе за то, что несколько лет назад ей удалось купить дачный домик в Горной Ульбинке.

«Подруга у меня еще дальше забралась — в Феклистовку. Там спокойно. Конечно, когда все это происходило, я понимала, что надо спасаться из города. Но верным решением было переждать все и не выходить из дома. Мы так и сделали. Все эти дни сидели и боялись подходить к окнам, завешивали их одеялами, опасаясь шальных пуль», — сообщила Марина

Как только стало ясно, что город постепенно оживает, женщина закупилась продуктами, собрала вещи и ребенка, все погрузила в машину и уехала. Говорит, что работать может удаленно и поберечь себя и близких в такое непростое время для страны считает правильным.

Федеральное агентство новостей /

«Я не знаю, это просто перестраховка. Я верю и хочу надеяться на то, что больше этого не повторится. Но попробуем переждать здесь. Как по мне — это безопаснее», — добавила собеседница ФАН.

Как долго она будет жить на даче, женщина пока не знает. Произошедшее хорошенько ударило по ее нервной системе и психике. Она до сих пор чувствует опасность.

«Миротворцы ушли, но где гарантия, что все не повторится вновь? Я благодарна тем, кто помог отстоять целостность страны. Знаете, честно, когда все началось, я подумала, что это крах Казахстана. Тем более, что есть примеры на постсоветском пространстве… Хорошо, что удалось сохранить нас», — поделилась эмоциями Марина.

Ранее ФАН писал о том, как жители Усть-Каменогорска, находящегося в тысяче километров от столицы Казахстана, переживали самые тяжелые в современной истории страны дни. Город был отключен от интернета и связи, митингующих было очень много, а надежды на то, что когда-нибудь станет так, как было прежде, не было совсем.