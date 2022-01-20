Разъяренный Роналду бросил куртку после замены в матче АПЛ с «Брентфордом»

Брентфорд, 20 января. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обиделся на главного тренера английского клуба Ральфа Рангника после заметы в игре с «Брентфордом».

Футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали победу в гостевом матче 17-го тура АПЛ против «Брентфорда», который состоялся 19 января. По ходу второго тайма наставник «красных дьяволов» Ральф Рангник заменил пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду на защитника Гарри Магуайра.

Португальский нападающий остался недоволен решением главного тренера. Именитый форвард швырнул на землю куртку и сел на ступеньку рядом с креслами запасных. Позже Роналду все же поднял ее и надел. Благодаря победе над «Брентфордом» клуб из Манчестера набрал 35 очков и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Лионель Месси не проголосовал за Криштиану Роналду в голосовании за награду лучшему игроку 2021 года. Обладателем престижного приза стал польский форвард Роберт Левандовски.