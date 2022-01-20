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Верующим индийцам прокололи щеки спицами на ежегодном фестивале Тайпусам

Общество

Пирсинги, железные крючки и длинные вертела — все это идет в ход для своеобразного украшения тел участников шествия. Красочное празднование дня Тайпусам является кульминацией периода воздержания и поста. До этого верующие в течение 48 дней соблюдали строгий пост и воздерживались от интимной близости с супругами.

Индуисты верят, что богиня Парвати вручила своему сыну Муругану копье, которым тот пронзил злого демона. С тех пор и возникла традиция прокалывать кожу в знак благодарности за сбывшиеся желания.

«Мы участвуем в этом во имя бога Муругана, тем самым мы демонстрируем нашу преданность ему. Мы верим, что наши желания исполнятся до следующего Тайпусама. Бог всегда дает нам то, о чем мы просим. Храм знаменит благодаря этому фестивалю, здесь всегда проводятся торжества во время праздников Пангуни Утирам и Тайпусам, в которых участвуют все верующие», — рассказала участница фестиваля Шакти Джаянти.

Индусы верят, что, выполняя ритуалы праздника, они очищаются от грехов. Праздник Тайпусам продлится до середины февраля. Несмотря на кровавые традиции, организаторы фестиваля уверяют, что им удалось соблюсти все необходимые меры безопасности и не нарушить коронавирусные ограничения.

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религия индия праздник фестиваль индуизм
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