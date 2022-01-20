Политолог Калачев сравнил Байдена с Горбачевым

Москва, 20 января. Американский лидер Джо Байден и первый президент СССР Михаил Горбачев имеют некоторое сходство. Такое мнение выразил политолог Константин Калачев.

Эксперт отметил, что Горбачев имел высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический. Аналогичная ситуация складывается у действующего американского лидера.

Согласно данным последних опросов, рейтинг президента США значительно упал. Граждан возмущают темпы инфляции, повышение цен, а также раскол в обществе. По словам Калачева, не следует «оглуплять» Байдена, поскольку он ведет грамотную политику интересов страны.

«По-моему, он вполне хорошо справляется», — сказал эксперт.

Политолог уверен, что у главы государства есть много амбициозных программ, которые следует оценивать по результату. Отдельно Калачев отметил экономический курс политики Байдена.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что американский лидер потерпел несколько крупных поражений в начале 2022 года. Оплошности Джо Байдена привели к падению его рейтинга.