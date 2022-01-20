Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 13:00
13:00
Общество
Трагичный январь: жители Казахстана продолжают бояться за свое будущее
13:00
Весь мир
«Фронт освобождения Масины»: как террористы использовали фулани в Мали
13:00
Общество
Это реальная угроза: депутат Вассерман призвал срочно уничтожить летящий к Земле астероид
12:59
Политика
Отправляя Киеву ПТРК, Лондон подталкивает ВСУ к началу наступления в Донбассе
12:59
Общество
Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом
12:58
Общество
Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
12:57
Общество
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года
12:56
Общество
Две ТЭЦ в Крыму приостановили генерацию электричества
12:55
Происшествия
В Москве обокрали Instagram-блогера Дарью Сахарову
12:54
Общество
Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Памятник к 100-летию Героя Социалистического Труда Басова предложили установить в Москве

Общество
Памятник к 100-летию Героя Социалистического Труда Басова предложили установить в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 20 января. Представители движения «Сильная Россия» попросили премьер-министра Михаила Мишустина установить памятник и учредить стипендию по случаю 100-летия физика, дважды Героя Социалистического Труда Николая Басова.

Юбилей Басова будет отмечаться в 2022 году. В связи с этим «Сильная Россия» предложила Мишустину и Президенту Российской академии наук Александру Сергееву установить памятник физику в городе-наукограде Троицке, закрепить топонимическую доску на площади Академика Басова в Москве и учредить персональные стипендии для аспирантов Физического института им. Лебедева.

«В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, дважды Героя Социалистического Труда Басова Николая Геннадиевича», — сказал представитель «Сильной России» Антон Цветков.

Учреждение стипендий станет отличным стимулом для молодых ученых, повысит престиж их учебной деятельности, а также окажет позитивное влияние на патриотический настрой и профессиональный рост, пишет издание ИА «Ветеранские вести».

Ранее представители «Сильной России» выступили с инициативой ужесточить миграционное законодательство в стране. Идея направлена на реализацию принципа неотвратимости наказания и предотвращения преступлений.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Памятник к 100-летию Героя Социалистического Труда Басова предложили установить в Москве
памятник басов мишустин премии сильная россия
Комментировать