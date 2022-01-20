Памятник к 100-летию Героя Социалистического Труда Басова предложили установить в Москве

Москва, 20 января. Представители движения «Сильная Россия» попросили премьер-министра Михаила Мишустина установить памятник и учредить стипендию по случаю 100-летия физика, дважды Героя Социалистического Труда Николая Басова.

Юбилей Басова будет отмечаться в 2022 году. В связи с этим «Сильная Россия» предложила Мишустину и Президенту Российской академии наук Александру Сергееву установить памятник физику в городе-наукограде Троицке, закрепить топонимическую доску на площади Академика Басова в Москве и учредить персональные стипендии для аспирантов Физического института им. Лебедева.

«В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося отечественного ученого, лауреата Нобелевской премии по физике, дважды Героя Социалистического Труда Басова Николая Геннадиевича», — сказал представитель «Сильной России» Антон Цветков.

Учреждение стипендий станет отличным стимулом для молодых ученых, повысит престиж их учебной деятельности, а также окажет позитивное влияние на патриотический настрой и профессиональный рост, пишет издание ИА «Ветеранские вести».

Ранее представители «Сильной России» выступили с инициативой ужесточить миграционное законодательство в стране. Идея направлена на реализацию принципа неотвратимости наказания и предотвращения преступлений.