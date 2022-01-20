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«Отдаляемся от перспектив»: экономист оценил вероятность запрета криптовалюты в России
Экономика
«Отдаляемся от перспектив»: экономист оценил вероятность запрета криптовалюты в России
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Экономист и старший преподаватель кафедры экономики и финансов Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Борис Пивовар в разговоре с ФАН прокомментировал возможный запрет криптовалюты главой Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. По словам спикера, такое решение не станет неожиданностью для инвесторов и держателей криптовалюты в нашей стране и за рубежом, так как российский рынок криптовалюты начал отставать еще на этапах развития и популяризации темы.

«В принципе, с появлением криптовалюты мы уже достаточно отстали от развитых стран, в том числе и от Китая. Поэтому противостояние будет увеличиваться. Те инвесторы, компании, которые заинтересованы в криптовалюте, будут выбирать другие юрисдикции для сотрудничества на территории РФ. Это, конечно, плохо, потому что инструмент сам по себе вряд ли куда-то уйдет с мировой повестки, будет развиваться и усложняться. Тут мы осознанно и сознательно отдаляемся от перспектив. Время покажет, правильно это или нет. Пока мы видим, что криптовалюта наращивает популярность среди компаний и покупателей», — сообщил эксперт.

«Отдаляемся от перспектив»: экономист оценил вероятность запрета криптовалюты в России
ФБА «Экономика сегодня» /

Не секрет, что российский криптовалютный рынок давно теряет перспективы, так как до этого не было официально разрешено использовать этот финансовый инструмент. Криптовалюта никак особенно не поддерживалась со стороны властей. Поэтому нельзя сказать, что в истории отечественного рынка были какие-то благоприятные периоды — всегда был запрет или формальное ограничение деятельности.

«Тут интересы Центробанка больше всего фигурируют, так как он единственный эмитент, который выпускает национальную валюту. По их логике, криптовалюта — это инструмент, выпускаемый непонятно кем, содержится непонятно кем, как и зачем продается. Ее невозможно регулировать, на нее невозможно накладывать налогообложение. Поэтому страна в принципе, которая хорошо поддерживает администрирование в разных вопросах, не поощряет такой инструмент», — объяснил Пивовар.

Тем временем финансовые решения, осуществляемые под влиянием чужих советов и примеров, являются худшей стратегией для инвестиций. Об этом россиян предупредила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ФАН.

 

 

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Все новости / Экономика / «Отдаляемся от перспектив»: экономист оценил вероятность запрета криптовалюты в России
набиуллина центробанк экономика криптовалюта пивовар
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