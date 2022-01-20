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Актер Олег Басилашвили заболел коронавирусом

Общество
Актер Олег Басилашвили заболел коронавирусом
 /  Фото предоставлены пресс-службой БДТ

Санкт-Петербург, 20 января. Народный артист СССР Олег Басилашвили заразился коронавирусом. Он находится на лечении дома.

Ведущий артист Большого драматического театра имени Товстоногова получил положительный результат теста на коронавирус. При этом симптомов болезни у 87-летнего артиста не было, сообщил РЕН ТВ.

Олег Басилашвили — советский и российский актер, народный артист СССР. Он служит в БДТ имени Товстоногова с 1959 года. Несмотря на достаточно зрелый возраст, актер продолжает активно работать в театре. Он занят в трех спектаклях: «Дядюшкин сон», «Лето одного года» и «Палачи». У Басилашвили в копилке почти 100 фильмов. Наиболее популярные его киноработы — «Служебный роман», «Курьер» и «Осенний марафон».

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