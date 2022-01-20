На Украине объяснили, почему освобождение Порошенко стало для Зеленского сокрушительным поражением

19 января Печерский райсуд Киева огласил меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о терроризме и госизмене. Суд отпустил его под личное обязательство, потребовав не покидать пределы Киевской области и сдать загранпаспорт. Это решение вызвало шок у многих украинцев, а политологи квалифицировали его как «первый шаг к краху президента Украины Владимира Зеленского», передает корреспондент ФАН из Киева. Напоминаем, мнение киевского корреспондента издания может не совпадать с позицией редакции.

Уголовное дело пятого президента Украины касалось закупок угля в ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах. Следствие считает, что это делалось по приказу Порошенко, который таким образом «финансировал терроризм». По этому же делу проходят лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук (он под домашним арестом), экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Личное обязательство — самая легкая мера пресечения из всех возможных, и к обвиняемым по такой тяжкой статье, как госизмена, она не применялась на Украине никогда. Однако защита Порошенко чувствует себя настолько уверенно, что адвокаты Илья Новиков и Игорь Головань намерены подать апелляцию, поскольку «запрет на выезд за границу ограничивает Порошенко в правах». Напомним, прокуратура требовала для Порошенко два месяца ареста в СИЗО с правом выхода под залог в 1 млрд гривен (с запретом на выезд из страны и ношением электронного браслета).

facebook.com / @petroporoshenko

Меру пресечения для экс-президента начали рассматривать 17 января, когда Порошенко спустя месяц отсутствия на Украине прилетел в Киев из Варшавы. Увы, суд почти сразу же превратился в нечто, больше похожее на цирк. Сам Порошенко уснул в зале суда, его сторонники кричали и пели песни под окнами и даже в зале. А сам процесс намеренно затянули до поздней ночи — судья сослался на плохое самочувствие, потом ушел в совещательную комнату и просидел там пять часов, а затем объявил перерыв до 19 января.

Как ни странно, суд над Порошенко совпал по времени с резким всплеском дипломатической активности американцев. Сначала Киев посетила делегация сенаторов США из семи человек, которая долго о чем-то беседовала с президентом Зеленским с глазу на глаз. А в день окончательного вынесения решения по делу Порошенко в Киев прилетел уже сам госсекретарь США Энтони Блинкен, который также провел долгую встречу с Зеленским.

Тем не менее многие на Украине надеялись, что пятый президент все же получит «по заслугам», которых у него накопилось немало. Порошенко буквально «увешан» громкими, в том числе коррупционными, делами.

Политические оппоненты открыто винят экс-президента в госизмене. Одни видят ее в том, что Порошенко добровольно подписал обе версии Минских соглашений, допустил поражения в Донбассе и так далее. Другие обвиняют экс-президента в том, что он «торговал суверенитетом» в общении с Белым домом и своими руками «сдал» все украинские интересы Западу. Наконец, третьи замечали, что за время президентства Петр Порошенко, в отличие от простых украинцев, подозрительно сильно разбогател. И если бы экс-президента хотя бы на месяц посадили, то сотни тысяч граждан стали бы гораздо больше уважать Владимира Зеленского как президента.

Но в итоге все закончилось конфузом — Порошенко отпустили «под честное слово», и это, по мнению наблюдателей, стало наихудшим вариантом из всех возможных для офиса президента. Прежде всего потому что Банковая потеряла лицо. Ведь вся Украина наблюдала, как Порошенко целый месяц вытирал ноги о следствие, разъезжая по заграницам. По мнению противников Порошенко, отпустив экс-президента на свободу, украинское государство дискредитировало и себя, и следствие.

instagram.com / @petroporoshenko

В Киеве многие отметили — Зеленский показал явную слабость, так как власть не смогла довести дело по принципиальному для нее вопросу до хоть какого-то наказания для Порошенко. При этом возможные причины такого решения — например, политическое давление Запада или «непокорность» Печерского суда — по мнению критиков, никак не оправдывают власть, которая просто не может быть слабой, иначе это не власть. Решение по Петру Порошенко стало и мощным звонком для украинских элит (и для всей госвертикали), который мог быть воспринят как крайняя политическая слабость Зеленского.

По мнению аналитиков, 19 января был создан прецедент, по которому суд может освободить из-под домашнего ареста украинского оппозиционера Виктора Медведчука, который проходит по тому же «угольному» делу, что и Порошенко. По сути, власть прямо поощрила избирательное применение закона к гражданам Украины. Ведь Виктор Медведчук, против которого выдвинуты аналогичные обвинения, уже с весны 2021-го сидит под домашним арестом. А ведь он никуда не сбегал из страны, в то время как Порошенко, прикрываясь «важными делами», месяц скрывался от следствия. Поэтому тем более непонятно, на каком правовом основании против Медведчука применена более жесткая мера пресечения, чем против Порошенко.

Еще одним итогом решения отпустить экс-президента на свободу может стать то, что украинская «партия войны» использует этот прецедент как доказательство, что «все дела против Порошенко сфабрикованы». Главную ответственность за обеление предшественника, по мнению аналитиков, несет Владимир Зеленский — он сам дал в руки Порошенко козыри, выбрав из всех заведенных против него дел самое политически мотивированное.

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По мнению многих комментаторов, для Зеленского 19 января случилась очень плохая история с далеко идущими последствиями. И эта история наверняка станет предвестником новых, еще более серьезных поражений нынешней киевской власти. Наиболее ярко по поводу меры пресечения для экс-президента высказался украинский публицист Юрий Ткачев.

«После заседания суда я в очередной раз вспомнил, почему американцам даже не пришлось особо фальсифицировать президентские выборы на Украине 2019 года. Они «демократизировали» лишь первый тур, «дорисовав» Порошенко голоса для выхода во второй тур. Потому что против всей этой «команды-ураган» в лице Парубия, Луценко, Вятровича и прочих можно реально выдвигать кандидатом хоть Чикатило. И Чикатило выиграет у них с не меньшим отрывом», — отметил Ткачев.

По словам публициста, даже если бы все недостатки Зеленского остались, но у него хватило сил «замести Порошенко под ковер истории», можно было бы сказать, что все было не зря. По словам публициста, «Зеленский настолько плох как президент», что его может унижать кто угодно.

«Нет, я понимаю, что из Вашингтона сказали «нельзя» [арестовывать Порошенко]. Но можно же было пойти против воли американцев, «своровать» уже наконец-то власть из-под подушки и потом развести руками — мол, «простите, так вышло, больше не буду». Порошенко, кстати, такие трюки проделывал неоднократно, и ничего. В итоге, конечно, Порошенко ненавидели, но над ним хоть не смеялись. А Зеленского и ненавидят, и смеются», — эмоционально отметил Ткачев.

Ранее Госбюро расследований Украины заявило, что намерено обжаловать меру пресечения для Петра Порошенко.