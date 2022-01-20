Актриса Яна Кошкина похвасталась купленным на Мальдивах купальником

Мале, 20 января. Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина наслаждается отдыхом на Мальдивских островах и регулярно делится с подписчиками в Instagram cнимками на фоне море. На этот раз она показала новый пляжный костюм.

Кошкина продемонстрировала яркий купальник с цветочным принтом. Она сфотографировалась рядом с буйной тропической растительностью.

«Ну не смогла я вчера пройти мимо этого цветастого купальника. Зачем-то схватила даже два. Теперь как клумба. Перегрелась видимо», — написала артистка.

Prt Scr instagram.com / @yana_koshkina_official

Поклонники осыпали Кошкину комплиментами, отметив ее идеальную фигуру. Им также понравилось, что артистка на отдыхе отказалась от макияжа.

«Невероятная красотка, тело — супер. Да и косметика никакая тут не нужна»; «Просто огонь! Почему фото только с одним купальником, где со вторым?»; «Красивая женщина шикарная в купальнике и без. Делитесь новыми снимками с нами», — отреагировали фолловеры.

Кошкина родом из Петербурга, сниматься в кино начала в нулевых. Благодаря своей яркой внешности актриса получает характерные роли — роковых красоток, сексапильных подружек главных героинь.

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