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Служба безопасности Ливии арестовала группу контрабандистов в Триполи
Весь мир
Служба безопасности Ливии арестовала группу контрабандистов в Триполи
Федеральное агентство новостей  /  Федеральное агентство новостей

Триполи, 20 января. Группа контрабандистов задержана в столице Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте службы безопасности.

Силовики ворвались на склад в районе Аль-Мурабит аль-Джуфра, где хранилось большое количество украденных электрических кабелей. Они арестовали двух подозреваемых.

«Сотрудники отдела уголовных расследований штурмом взяли один из притонов банд, перерезающих и продающих высоковольтные провода и наносящих серьезный ущерб общественной электросети», — говорится в сообщении.

Преступную группу удалось вычислить благодаря совместной работе службы безопасности и профильного комитета, созданного Генеральной прокуратурой для борьбы с кражей проводов. После тщательного расследования специалисты смогли определить место, предположительно являющееся складом, используемым для сбора награбленного перед его продажей или контрабандой из страны.

В результате успешной операции силовики изъяли большое количество кабелей. Задержанных доставили в отделение полиции для допроса. Установлено, что один преступник является гражданином Ливии, а второй — мигрант африканского происхождения.

Компания General Electric (GECOL) постоянно жалуется на правоохранительные органы Ливии, которые не могут предотвратить нападения на линии электропередач. Руководство обратилось в компетентные органы, чтобы положить конец этому явлению.

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