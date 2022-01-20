Служба безопасности Ливии арестовала группу контрабандистов в Триполи

Триполи, 20 января. Группа контрабандистов задержана в столице Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте службы безопасности.

Силовики ворвались на склад в районе Аль-Мурабит аль-Джуфра, где хранилось большое количество украденных электрических кабелей. Они арестовали двух подозреваемых.

«Сотрудники отдела уголовных расследований штурмом взяли один из притонов банд, перерезающих и продающих высоковольтные провода и наносящих серьезный ущерб общественной электросети», — говорится в сообщении.

ضبط مخزن كوابل كهرباء مسروقة في طرابلس قبل تهريبها للخارج. #الساعة24 https://t.co/kcnFRz0B4h — الساعة 24 (@alsaaa24) January 20, 2022

Преступную группу удалось вычислить благодаря совместной работе службы безопасности и профильного комитета, созданного Генеральной прокуратурой для борьбы с кражей проводов. После тщательного расследования специалисты смогли определить место, предположительно являющееся складом, используемым для сбора награбленного перед его продажей или контрабандой из страны.

В результате успешной операции силовики изъяли большое количество кабелей. Задержанных доставили в отделение полиции для допроса. Установлено, что один преступник является гражданином Ливии, а второй — мигрант африканского происхождения.

Компания General Electric (GECOL) постоянно жалуется на правоохранительные органы Ливии, которые не могут предотвратить нападения на линии электропередач. Руководство обратилось в компетентные органы, чтобы положить конец этому явлению.