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Игорь Крутой напишет колыбельную для маленького внука

Общество
Игорь Крутой напишет колыбельную для маленького внука
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 20 января. Знаменитый музыкант и композитор Игорь Крутой проводит много времени с новорожденным внуком. Он поделился трогательным видео, на котором показал малыша.

Артист буквально светится от счастья рядом с маленьким наследником. Он гуляет с малышом, которого назвали в честь именитого дедушки Игорем, и играет с ним дома. Крутой поделился с поклонниками на своей странице в Instagram коротким видео с внуком.

«Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении… Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло… Но не беда» — написал 67-летний музыкант.

Игорь Крутой напишет колыбельную для маленького внука
Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

В видео на фоне кадров звучит колыбельная, которую артист написал для своей дочери Александры. Это композиции уже 19 лет. Игорь Крутой пообещал написать колыбельную и для маленького внука.

Внебрачный сын Игоря Крутого Яков в ноябре прошлого года впервые стал отцом. Он поделился радостным событием, опубликовав новость о рождении первенца в Сети. Знаменитый дедушка, узнав о выписке малыша, поспешил увидеться с ребенком. Музыкант запечатлел, как взял на руки внука.

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