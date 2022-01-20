Где стимулы: почему российский бизнес не хочет заниматься ростом производительности труда

Несколько дней назад глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания с субъектами РФ заявил, что на фоне повышения уровня прибыли у российских предприятий в 2021 году правительство ждет от бизнеса инвестиций в повышение производительности труда. Как заявил Решетников, «бизнес может себе позволить инвестировать в повышение эффективности, модернизацию производств, в рост зарплат». Однако предприниматели вряд ли всерьез займутся ростом производительности труда, поскольку всегда будут искать более простое и дешевое решение. Какие меры подтолкнут бизнес к повышению реальной производительности труда, в беседе с ФАН объяснил президент коллегии адвокатов «Рогачев, Высоцкий и партнеры», член адвокатской палаты Московской области Андрей Рогачев.

По его мнению, такое заявление главы Минэкономразвития очень ярко характеризует подходы современного правительства и его понимание своей сферы ответственности. По сути заявляется — мы провели эмиссию, прибыли в бизнесе стало больше, поэтому бизнес должен инвестировать в рост производительности из-за нужд экономики. Однако у бизнесменов другой подход.

«Бизнес — это десятки и сотни тысяч предприятий разного размера. Вы можете агитировать их к чему угодно, но каждый из собственников бизнеса будет управлять им в первую очередь исходя из понимания собственных интересов. А правительство, по сути, исходя из этого утверждения, хочет переложить на плечи бизнеса вопросы общественного развития. Поэтому можно однозначно утверждать, опираясь даже на нашу российскую практику: ничего из того, что ожидает Максим Геннадьевич Решетников, не произойдет», — сказал Рогачев.

Как он объяснил, рост производительности труда — это сложный, затратный, рискованный и итерационный процесс внутри каждого предприятия. И если не существует мощных экономических и социальных стимулов, то предприниматели не будут этим заниматься. Они предпочтут более дешевое решение. В лучшем случае — связанное с импортом мигрантов, а в худшем — с коррупционными схемами на госконтрактах. Специалист убежден: если правительство действительно хочет повысить производительность труда, оно должно выполнить несколько важнейших условий для создания благоприятной среды.

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«Первое — нужно сделать инновационные методы не просто доступными, а предельно доступными. Правительству через своих агентов необходимо активно продвигать и пропагандировать современные технологии и методы управления. Предпринимателей нужно подталкивать, практически навязывать совершенствование своих технологических и рабочих процессов, внедрение алгоритмов снижения потерь и иных внутренних транзакционных издержек», — считает Рогачев.

Во-вторых, должен быть дан зеленый свет инвестициям в интенсификацию труда, производственных и иных процессов. Это должно быть обозначено общественно значимыми инвестициями, которые наряду с инвестициями в инфраструктуру могут финансироваться из общественных фондов. Одновременно с этим необходимо снизить цену входа и риски внедрения новых управленческих и производственных технологий. Степень распространения наилучших практик должна стать важным ориентиром и мерилом успеха усилий правительства.

«Но главное — люди, предприниматели, руководители, рядовые работники должны захотеть и стремиться к интенсификации своего труда. Правительство должно создавать такие институциональные условия внутри экономической системы, которые прямо делают рост производительности непреложным условием социального и имущественного успеха для каждого. Нужна системная работа, результатом которой станет экономическая среда, где нет лучших вариантов инвестирования, чем вложения в новые технологии и рост производительности труда. До тех пор, пока есть намного более выгодные экономические альтернативы, а люди в массе не хотят, не стремятся и не видят смысла вкладывать в рост производительности, никакого роста не произойдет», — уверен спикер.

Ситуацию, по его мнению, усугубляет еще и ежегодное выбытие около миллиона россиян из категории трудоспособного населения. Это формирует дефицит кадров, с которым надо бороться в рамках государственной системы.

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