Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 13:00
13:00
Общество
Трагичный январь: жители Казахстана продолжают бояться за свое будущее
13:00
Весь мир
«Фронт освобождения Масины»: как террористы использовали фулани в Мали
13:00
Общество
Это реальная угроза: депутат Вассерман призвал срочно уничтожить летящий к Земле астероид
12:59
Политика
Отправляя Киеву ПТРК, Лондон подталкивает ВСУ к началу наступления в Донбассе
12:59
Общество
Разработка пермских ученых поможет в борьбе с туберкулезом
12:58
Общество
Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
12:57
Общество
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года
12:56
Общество
Две ТЭЦ в Крыму приостановили генерацию электричества
12:55
Происшествия
В Москве обокрали Instagram-блогера Дарью Сахарову
12:54
Общество
Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти Казахстана сохранят за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета

Политика
Власти Казахстана сохранят за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 20 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право входить в состав Конституционного совета, а также выступать перед парламентом и кабинетом министров республики. Об этом говорится в тексте поправок к некоторым конституционным законам.

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Канат Нуров до этого сообщил, что законодатели отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе республики и в Ассамблее народа Казахстана.

«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — говорится в документе на сайте сената.

Жители Казахстана ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. Граждане республики уже составили соответствующую петицию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Власти Казахстана сохранят за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета
Казахстан назарбаев парламент
Комментировать