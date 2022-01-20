Власти Казахстана сохранят за Назарбаевым право входить в состав Конституционного совета

Нур-Султан, 20 января. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сохранит право входить в состав Конституционного совета, а также выступать перед парламентом и кабинетом министров республики. Об этом говорится в тексте поправок к некоторым конституционным законам.

Депутат нижней палаты парламента Казахстана Канат Нуров до этого сообщил, что законодатели отменили пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе республики и в Ассамблее народа Казахстана.

«Первому президенту республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право выступать перед парламентом Республики Казахстан и его палатами, на заседаниях правительства республики при обсуждении важных для страны вопросов; входить в состав Конституционного совета Республики Казахстан», — говорится в документе на сайте сената.

Жители Казахстана ранее потребовали снять неприкосновенность с Назарбаева. Граждане республики уже составили соответствующую петицию.