Компания, отвечающая на Украине за эксплуатацию транзитного газопровода из России в Европу, — «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» — сообщила о наличии существенных долгов перед компанией за поставленный газ, что может привести к чрезвычайной ситуации на газовом рынке страны.

По мнению «Оператора ГТС», операторы газораспределительных сетей (ГРС) в нарушение всех законов безвозмездно отбирают газ из магистрального газопровода, что может привести к фактическому банкротству компании «Оператор ГТС» и к потере Украиной статуса транзитной страны.

По сути, «Оператор ГТС» обвинил украинских операторов ГРС в банальном воровстве транзитного газа, который рано или поздно отразится на международных обязательствах и контрактах Украины. Насколько обоснованы эти обвинения и доживет ли «Оператор ГТС» до конца транзитного контракта с российским «Газпромом»?

Аппетит приходит во время зимы

Как сказано в письме «Оператора ГТС», которое компания направила в адрес минэнерго Украины, на газовом рынке Украины за последние два месяца сложилась угрожающая ситуация. Более того, она неизбежно обострится в следующие два месяца зимы. Сообщается, что «Нафтогаз Украины», в ведении которого остались газораспределительные сети страны, задолжал «Оператору ГТС», управляющему магистральным транзитным газопроводом, 3,7 млрд гривен (131,6 млн долларов по текущему курсу). Кроме того, в письме говорится, что в январе за счет продолжающегося отбора газа этот долг практически неизбежно вырастет еще на 6,9 млрд гривен, что составит еще более 235 млн долларов.

Такая парадоксальная ситуация сложилась из-за того, что «Нафтогаз Украины» и подотчетные ему операторы ГРС «практически безвозмездно отбирают газ из сети», хотя по постановлению правительства должны его оплачивать. Дополнительную пикантность ситуации придает то, что такой технологический газ для работы ГРС поставляется им по льготным расценкам — гораздо ниже рыночной цены. Однако операторы ГРС во главе с «Нафтогазом» предпочитают заниматься элементарным воровством, нагло отбирая газ из транзитной трубы для производственно-технологических затрат, не заключая никаких договоров с «Оператором ГТС», никак не нормируя этот отбор и не осуществляя никаких выплат за потребленный газ. Утверждается, что таким способом операторы ГРС в ноябре-декабре уже украли из трубы 0,75 млрд кубометров природного газа, а в 2022 году объем несанкционированного отбора может достичь 1,4 млрд кубических метров.

ФБА «Экономика сегодня» /

Потеря транзитного статуса

Еще одним негативным моментом является то, что два дня назад, 18 января, закончилось действие договора между «Оператором ГТС» и компанией «Нафтогаз трейдинг» по услугам балансировки. Дело в том, что «Оператору ГТС» самому нужен газ для производственно-технологических затрат, а именно — для обеспечения транзита российского голубого топлива через всю Украину. Однако в отсутствие договора о льготной покупке такого газа «Оператор ГТС» будет вынужден покупать газ на биржевом рынке за его полную стоимость. А это очень быстро приведет к такой же финансовой несостоятельности транзитера, так как он «уже через неделю вымоет имеющуюся ликвидность».

Дополнительными «гирями» на балансе «Оператора ГТС» являются уже накопленные долги компании, выплаты «Нафтогазу» 33 млрд грн за анбандлинг транзитной части ГТС и ежемесячная уплата 50% доходов с российского транзита, что составляет еще около 1,5 млрд грн. Все эти факторы в сумме дадут эффект того, что украинский оператор транзитной ГТС может потерять финансовую ликвидность и оказаться в состоянии технического дефолта уже в феврале 2022 года. Такое состояние дел будет прямым нарушением правил Европейского энергетического сообщества (ЕЭС), для вступления в которое и проводился анбалдинг «Нафтогаза» с выделением в отдельную компанию «Оператор ГТС». Самым неприятным последствием такого сценария будет потеря украинской компанией статуса транзитного оператора, сертифицированного по правилам ЕС, и возбуждение дела в отношении самой Украины о несоответствии ее как участника ЕЭС.

Федеральное агентство новостей /

В таком случае у российского «Газпрома» оказываются развязанными руки в вопросе исполнения кабального транзитного контракта, так как потеря «Оператором ГТС» статуса сертифицированного транзитера газа является существенным нарушением условий транзитного контракта.

Краткие выводы

Резюмируя сказанное: «Нафтогаз Украины» фактически обкрадывает свою транзитную дочернюю компанию «Оператор ГТС», забирая технологический газ без какой-либо оплаты за него. С другой стороны, такой же технологический газ, необходимый самой транзитной компании, уже продается ей втридорога — по рыночной цене. Такая ситуация по «зарезанию курицы, несущей золотые яйца», не может длиться долго: без устранения этих паразитных потоков или без внешней помощи «Оператору ГТС» собственных ресурсов не хватит даже до конца зимы. Но это, судя по всему, мало волнует менеджеров «Нафтогаза», которые сейчас получают огромные деньги за счет спекуляции на рынке таким отобранным «технологическим» газом.

Если же эта ситуация выплеснется из простой бухгалтерской катастрофы в реальную жизнь, например, если «Оператор ГТС» не сможет физически исполнять российский транзитный контракт с «Газпромом» из-за своей финансовой несостоятельности, то это уже будет иметь далекоидущие последствия. Тогда российский «Газпром» уже может требовать пересмотра или расторжения украинского транзитного контракта, а Украина получит чувствительный удар по репутации «надежной транзитной страны», что станет для ЕС дополнительным аргументом в пользу скорейшего запуска российского «Северного потока — 2».