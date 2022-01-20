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Археолог Диттмар обнаружила в Иерусалиме останки жертв резни времен царя Янная

Наука
Археолог Диттмар обнаружила в Иерусалиме останки жертв резни времен царя Янная
Невские Новости  /  Елена Тихановская

Тель-Авив, 20 января. Специалист из Абердинского университета Дженна Диттмар вместе с учеными из Великобритании и Израиля обнаружила в Иерусалиме останки по меньшей мере 124 человек, погибших в древней резне, сообщает International Journal of Osteoarchaeology.

Археологическое открытие было совершено во время раскопок заброшенного водоема, расположенного в Русском подворье в Иерусалиме. Среди обнаруженных останков есть кости людей разных возрастов, включая младенцев. Древние люди погибли в резне времен царя Александра Янная, произошедшей в конце II или начале I века до нашей эры.

Насилие для правившей в то время династии Хасмонеев было привычным методом решения проблем. Однако останки убитых в тот период людей прежде обнаружены не были. Ученые считают, что причиной гибели людей мог стать конфликт Царя Янная с фарисеями.

Археолог Диттмар обнаружила в Иерусалиме останки жертв резни времен царя Янная
Невские Новости / Елена Тихановская

Ранее международная группа археологов нашла в Израиле самый древний сделанный человеком орнамент. Возраст находки, обнаруженной возле города Рамле, оценивается в 120 тысяч лет.

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израиль археология иерусалим
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