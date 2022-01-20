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Правительство не видит оснований для повышения цен из-за внедрения РОП

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:47
Экономика
Правительство не видит оснований для повышения цен из-за внедрения РОП
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Система расширенной ответственности производителей (РОП) работает во многих странах и не приводит к повышению цен, считает вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Импортеры товаров получат четкие нормативы утилизации отходов. Такие компании должны будет давать гарантию самостоятельной утилизации или платить экосбор. Новая система поможет лучше контролировать соблюдение законодательства в этой сфере.

«Мы не видим предпосылок для повышения цен, ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — цитирует представителя Абрамченко телеканал «360».

Нормативы будут постепенно ужесточаться с 2023 года. Это решение ранее было принято Правительством России.

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бизнес отходы рост цен утилизация отходов абрамченко расширенная ответственность производителей
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