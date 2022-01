Cан-Хосе, 20 января. Тройное извержение вулкана Турриальба произошло в Коста-Рике с 17 по 18 января. Об этом сообщает Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNE).

Два мощных взрыва вулкана зафиксированы 17 января в 21:26 и 21:32, в результате чего дым из его кратера поднялся на высоту 4000 м. Извержение повторилось 18 января и привело к осадкам в виде вулканического пепла.

