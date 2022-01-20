Cан-Хосе, 20 января. Тройное извержение вулкана Турриальба произошло в Коста-Рике с 17 по 18 января. Об этом сообщает Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям (CNE).

Федеральное агентство новостей /

Два мощных взрыва вулкана зафиксированы 17 января в 21:26 и 21:32, в результате чего дым из его кратера поднялся на высоту 4000 м. Извержение повторилось 18 января и привело к осадкам в виде вулканического пепла.

Bucket list item: At 10,919 feet, Turrialba is the second tallest volcano in Costa Rica.



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????: Volcán Turrialba



????: alphonsr99 pic.twitter.com/OM7P0OFcZK — Visit Costa Rica (@Visit_CostaRica) January 13, 2022

По причине ветров пепел распространился на большие территории, достигнув городов Коронадо, Моравиа, Сабанилья, Сан-Педро, Павас, Эскасу, Санта-Ана, Алахуэла, Гуасима, Белен и столицы Сан-Хосе.

Вулкан, чей кратер расположен на высоте 3340 м, находится в провинции Картаго, в 60 км к востоку от Сан-Хосе и нескольких других густонаселенных городов. Турриальба является одним из шести действующих вулканов страны.

«Важно помнить, что данный вулкан активен, из-за чего извержение может повториться в любой момент. В последний раз такой взрыв был зарегистрирован 28 декабря, в результате чего власти были вынуждены закрыть Национальный парк по меньшей мере на 15 дней», — заявили представители CNE.

В связи с высоким риском повторения явления власти страны призвали жителей соседних деревень «сохранить бдительность к меняющимся условиям в окружающей среде, а также избегать вулканического пепла».

Alertan sobre erupción de volcán Turrialba en Costa Rica - ►https://t.co/3zmN423KfS pic.twitter.com/IF9UnZsaO9 — Hondudiario.com (@hondudiario) January 19, 2022

Кроме того, власти сообщили о незаконном проникновении туристов на место вулканического взрыва за несколько часов до извержения. Представители Национального парка вулкана Турриальба подчеркнули, что нелегальное нахождение на территории заповедника запрещено и необходимо соблюдать меры, установленные смотрителями.

Desde anoche el volcán Turrialba ha registrado una mayor actividad, vecinos incluso reportan caída de ceniza y olor a azufre, por lo que expertos recomiendan mantener las ventanas y puertas cerradas y las mascotas en una zona segura para evitar lesiones o accidentes. pic.twitter.com/zit5TUZE6q — Costa Rica Noticias (@TreceCRNoticias) January 18, 2022

Два извержения вулкана Турриальба, которые произошли 28 декабря, вынудили Национальную систему заповедников временно, до 10 января, закрыть вход для посетителей. Категория Турриальбы была изменена со второй, означающей, что вулкан действующий, до третьей, указывающей на извержение.

Жители Коста-Рики привыкли к периодическим взрывам Турриальбы, Поас или Ринкон-де-ла-Вьеха. По данным Обсерватории вулканологии и сейсмологии Коста-Рики, в 2018 году в течение 194 из 336 наблюдаемых дней вулкан Турриальба проявлял активность в более чем 58% случаев.