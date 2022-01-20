Посол РФ в Германии Нечаев: Москва имеет право ответить на поставки оружия НАТО Киеву

Берлин, 20 января. Россия разместила войска недалеко от границы с Украиной в качестве ответа на поставки вооружений Киеву со стороны НАТО. Такое заявление сделал посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Он дал интервью немецкой газете Nordkurier, подчеркнув, что действия Москвы не являются угрозой, а только ответными мерами. Кроме того, он напомнил, что подобная реакция — это «абсолютное право» России.

«Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием», — указал Нечаев.

Дипломат напомнил, что Североатлантический альянс проводит множество учений на украинской территории. Также подобные маневры проходят в Румынии и Польше. НАТО передает в эти страны ракетные комплексы, которые характеризуются, как оборонительные, но в Москве понимают, что такое вооружение легко сделать наступательным.

Ранее политолог Николай Стариков заявил, что Украина в текущий момент идет на всех парах к крушению. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин констатировал, что споры вокруг вступления Киева в НАТО подошли к опасной черте, передает Infox.ru.