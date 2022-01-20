ПНЕ Ливии повысило зарплаты госслужащих на фоне жалоб о задержках жалований

Триполи, 20 января. Переходное Правительство национального единства Ливии (ПНЕ) увеличило на 55% размер заработной платы работникам государственного сектора на фоне ухудшающейся экономической обстановки.

Решение зафиксировано в бюджете на 2022 год, который на данный момент разрабатывается профильными ведомствами. Мера затрагивает 2,1 миллиона сотрудников, которые составляют около 30% населения североафриканского государства.

Инициатива правительства, признанного парламентом нелегитимным, встретила широкую критику. Эксперты считают этот шаг неприемлемым не только из-за того, что кабмин задолжал зарплаты за ноябрь и декабрь 2021 года, но и в связи с неблагополучной ситуацией в экономике: Центральный банк Ливии не может снизить обменный курс из-за инфляции, а покупательная способность динара убавилась на 70%.

Повышение заработной платы означает спрос на товары за счет увеличения доходов населения, что приводит к росту цен и инфляции. Потребность в иностранной валюте для обеспечения торговли увеличивается, а с истощением резервов наступит очередная девальвация динара.

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Согласно данным Центрального банка, траты на оплату труда в прошлогоднем бюджете составили 33,1 миллиарда динаров. На выплату жалованья приходится 39% от общих государственных расходов.

Между тем работники госсектора на протяжении последних месяцев неоднократно выходили на массовые митинги с требованием от правительства выплат жалованья. Так, на прошлой неделе сотрудники министерства окружающей среды призвали властей разобраться с тем, что некоторые чиновники не видели обещанных денег в течение семи лет.

В понедельник, 17 января, спикер Палаты представителей Агила Салех в ходе заседания парламента объявил об истечении полномочий ПНЕ. Легитимность кабмина под руководством Абд аль-Хамида Дабибы завершилась вместе с несостоявшимися всеобщими выборами, намеченными на 24 декабря 2021 года.