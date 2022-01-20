Депутат Шхагошев: слова Байдена о долларе как санкционном оружии «напрягли весь мир»

Москва, 20 января. Некоторые неосторожные заявления президента США Джо Байдена на большой пресс-конференции могли «напрячь» не только Россию, но и весь остальной мир. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

По мнению российского законодателя, Москву уже не испугать очередными санкциями, но вот другие страны могут отнестись к словам американского лидера с особенным вниманием. Самой опасной репликой президента США, указал член Госдумы, стало заявление о блокировке долларовых операций для всех банков РФ. Ведущие мировые экономики могут воспринять это как крайне тревожный звонок для себя, объяснил депутат.

«Байден сейчас напряг весь экономический мир своим заявлением. Потому что он прямо использует доллар сейчас как санкционное оружие. Это очень сложно, потому что сегодня нас точно санкциями уже не испугать, но весь мир напрягся, в том числе сильные экономики – Китай, Индия, европейские страны», — высказался Адальби Шхагошев.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также законодатель отметил, что слова президента-демократа могут оказать американской экономике медвежью услугу. Если Белый дом допускает возможность использования доллара как рычага давления на весь мир, человечество может начать искать более адекватную альтернативу национальной валюте США.

«Очень серьезно доллар пошатнется как мировая валюта», — заключил депутат Госдумы.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало самые важные тезисы с большой пресс-конференции Джо Байдена, приуроченной к годовщине нахождения на посту президента США. Глава государства затронул вопросы отношений с Россией и Украиной, а также высказался о состоянии своего умственного здоровья.