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Турция и ОАЭ заключили договор по обмену национальными валютами

Весь мир
Турция и ОАЭ заключили договор по обмену национальными валютами
Global Look Press  /  Mustafa Kaya/Xinhua

Анкара, 20 января. Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор об обмене национальными валютами в соотношении 65 млрд лир за 18 млрд дирхамов, что эквивалентно 4,74 млрд долларов.

Сделка, которая действует в течение трех лет с возможностью дальнейшего продления, призвана пополнить денежные резервы турецкого Центробанка. В прошлом году организации пришлось частично распродать запасы иностранной валюты для стабилизации курса лиры, в опустившейся до рекордного минимума около 18 к 1 по отношению к доллару.

О том, что страны прорабатывают подобный договор, стало известно в ноябре прошлого года, когда эмиратский наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян посетил Турцию. Его визит сочли историческим событием, поскольку несколько лет назад отношения между двумя странами значительно ухудшились из-за внешней политики президента республики Реджепа Тайипа Эргодана и противоречий касательно ряда вооруженных конфликтов.

В этом году многие региональные игроки предприняли попытки нормализовать дипломатические отношения. Анкара и Абу-Даби не стали исключением, поэтому визит принца и его решение об инвестировании десяти миллиардов долларов в экономику республики были расценены как один из шагов на пути к примирению. То же самое можно сказать и о валютном обмене, который на фоне тяжелого экономического кризиса в Турции стал протянутой правительству Эрдогана рукой помощи.

«Подписание этого соглашения с Центральным банком Турецкой Республики отражает желание обеих стран расширить двустороннее сотрудничество в финансовой сфере, особенно в области торговли и инвестиций», — сообщили в Анкаре со ссылкой на главу ЦБ ОАЭ Халеда Мухаммада Балама.

За последние пять лет турецкая лира потеряла около 70% стоимости. Во многом это предопределил курс администрации Эрдогана на поддержку исламистских движений, что оттолкнуло от него многих бывших союзников и партнеров. Также финансовый кризис усугубляет неграмотная денежно-кредитная политика Центрального банка, навязанная президентом. Глава государства требует от ЦБ снижения ключевой процентной ставки, будучи убежденным в том, что это позволит сократить инфляцию.

Как указывали многие эксперты, такие шаги лишь дадут обратный эффект, что и наблюдалось в течение прошлого года. Не улучшали ситуацию и регулярные чистки в правительстве и руководстве Центробанка, в ходе которых Эрдоган снимал с должностей несогласных со своими взглядами и заменял их верными ему людьми. Все это приводило к очередным падениям курса национальной валюты, который лишь недавно удалось стабилизировать на уровне 13-14 лир за доллар, что аналитики сочли временным явлением.

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турция эрдоган оаэ экономика резервы
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