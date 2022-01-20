Турция и ОАЭ заключили договор по обмену национальными валютами

Анкара, 20 января. Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) заключили договор об обмене национальными валютами в соотношении 65 млрд лир за 18 млрд дирхамов, что эквивалентно 4,74 млрд долларов.

Сделка, которая действует в течение трех лет с возможностью дальнейшего продления, призвана пополнить денежные резервы турецкого Центробанка. В прошлом году организации пришлось частично распродать запасы иностранной валюты для стабилизации курса лиры, в опустившейся до рекордного минимума около 18 к 1 по отношению к доллару.

#Turkey and the #UAE have agreed to a #currency swap deal equivalent to $4.74 billion to boost Turkey’s depleted foreign exchange reserves https://t.co/Q16cN4HRFj — Arab News Business (@ArabNewsBiz) January 19, 2022

О том, что страны прорабатывают подобный договор, стало известно в ноябре прошлого года, когда эмиратский наследный принц Мухаммад бин Заид Аль Нахайян посетил Турцию. Его визит сочли историческим событием, поскольку несколько лет назад отношения между двумя странами значительно ухудшились из-за внешней политики президента республики Реджепа Тайипа Эргодана и противоречий касательно ряда вооруженных конфликтов.

В этом году многие региональные игроки предприняли попытки нормализовать дипломатические отношения. Анкара и Абу-Даби не стали исключением, поэтому визит принца и его решение об инвестировании десяти миллиардов долларов в экономику республики были расценены как один из шагов на пути к примирению. То же самое можно сказать и о валютном обмене, который на фоне тяжелого экономического кризиса в Турции стал протянутой правительству Эрдогана рукой помощи.

«Подписание этого соглашения с Центральным банком Турецкой Республики отражает желание обеих стран расширить двустороннее сотрудничество в финансовой сфере, особенно в области торговли и инвестиций», — сообщили в Анкаре со ссылкой на главу ЦБ ОАЭ Халеда Мухаммада Балама.

UAE crown prince’s Turkey visit may unlock billions in investment - Bloomberg https://t.co/9amI50KI77 | ▪ Ahval News pic.twitter.com/MXvdSEOk2x — Ahval (@ahval_en) November 23, 2021

За последние пять лет турецкая лира потеряла около 70% стоимости. Во многом это предопределил курс администрации Эрдогана на поддержку исламистских движений, что оттолкнуло от него многих бывших союзников и партнеров. Также финансовый кризис усугубляет неграмотная денежно-кредитная политика Центрального банка, навязанная президентом. Глава государства требует от ЦБ снижения ключевой процентной ставки, будучи убежденным в том, что это позволит сократить инфляцию.

Как указывали многие эксперты, такие шаги лишь дадут обратный эффект, что и наблюдалось в течение прошлого года. Не улучшали ситуацию и регулярные чистки в правительстве и руководстве Центробанка, в ходе которых Эрдоган снимал с должностей несогласных со своими взглядами и заменял их верными ему людьми. Все это приводило к очередным падениям курса национальной валюты, который лишь недавно удалось стабилизировать на уровне 13-14 лир за доллар, что аналитики сочли временным явлением.