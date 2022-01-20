Катар открыл бронирование билетов на ЧМ-2022 и предложил мигрантам скидку

Катар открыл предзаказ билетов на чемпионат мира по футболу, который состоится в ноябре 2022 года. В рамках первого раунда продаж болельщики могут бронировать места вплоть до 8 февраля, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Стоимость входа на матч группового этапа для иностранных гостей составит 250–800 катарских риалов (68,6–219,7 доллара). В то же время граждане ближневосточной страны и трудящиеся там мигранты могут рассчитывать на серьезную скидку — для них посещение стадиона обойдется в 40 риалов (около 11 долларов). Цены на финальный матч, впрочем, гораздо выше и зависят от класса мест. Выходцам из других государств они будут продаваться от 2 200 до 5 850 риалов (604,2–1 606,7 доллара).

Fans can start applying to buy tickets for the FIFA World Cup in Qatar, with a prime seat for the final priced at $1,598 https://t.co/IwxepHbpzl — Bloomberg (@business) January 19, 2022

Предстоящий мундиаль был перенесен на ноябрь из-за летней жары, свойственной ближневосточному региону. Этот ЧМ может стать первым крупным спортивным событием, открытым для болельщиков со всего мира с начала пандемии COVID-19. Например, Япония и Китай пришли к решению ограничить доступ иностранных болельщиков на летние и зимние Олимпийские игры в 2022 году.

Расположенная на полуострове в Персидском заливе страна надеется привлечь более 1,2 млн посетителей в течение месяца. В том случае, если число заявок на билеты от болельщиков в рамках первого периода бронирований будет больше фактического лимита доступных мест, организаторы распределят их случайным образом.

FIFA Qatar World Cup ticket sales launched at reduced prices https://t.co/AXOAfpfsaA pic.twitter.com/u93fsmh67x — FTS - News (@FTSEntertain) January 20, 2022

Второй этап продаж состоится незадолго до жеребьевки команд, намеченной на 1 апреля, однако там билеты можно будет приобрести только в порядке живой очереди. В дальнейшем бронирование мест на трибунах ЧМ-22 откроют уже после определения групп турнира.

Организаторы заявили, что компактные размеры Катара сделают мероприятие более насыщенным. Не исключено, что болельщики даже смогут посещать более одной игры в день.

Важность чемпионата для Дохи

Катар многое сделал ради проведения чемпионата мира по футболу и готовился к нему на протяжении нескольких последних лет: в строительство инфраструктуры для международного турнира были вложены миллиарды долларов.

На случай, если мест в гостиницах страны не хватит на всех желающих, Доха специально арендовала два больших круизных судна, предназначенных для размещения иностранных гостей. Чтобы противостоять риску завышения цен, правительство установило максимальные цены на 80% номеров, арендуемых с 1 ноября до конца турнира: стоимость самых дешевых комнат местных отелей не превысит 464 катарских риала (127,4 доллара).

Did You Know?



Did you know that for the duration of the FIFA World Cup tournament in Qatar this year, you have the option of staying aboard a 'floating hotel'?



MSC Cruises will have 2 of its ships (MSC World Europa & MSC Poesia) to cater to over 7,000 passengers.



What do you t pic.twitter.com/kfDXR87t6L — Gupa Network (@gupanetwork) January 13, 2022

Сейчас страна с населением всего 2,6 млн человек переживает самую высокую в своей истории инфляцию. Потребительские цены в декабре выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено увеличением расходов на отдых и транспорт.

Доха рассчитывает, что проведение ЧМ даст экономике государства толчок в размере 20 млрд долларов, однако риски распространения новых мутаций коронавируса все еще могут поставить крест на этих перспективах.

Сложный путь к чемпионату

Проведение чемпионата в Катаре неоднократно ставили под угрозу скандалы, связанные с организацией мероприятия. Доха стала объектом критики из-за обвинений в коррупции и нарушениях прав иностранных рабочих, возводивших стадионы и иную инфраструктуру для ЧМ. СМИ сообщали о крайне неблагоприятных условиях содержания мигрантов, задержках зарплат и частых несчастных случаев с участием строителей, многие из которых работали нелегально.

Чтобы пресечь дальнейшие претензии и возможный бойкот мундиаля, катарское руководство пошло на показательные реформы. Доха официально приняла конвенции Международной организации труда (МОТ) и повысила минимальной оклад рабочих до 1000 риалов (275 долларов) в месяц. Кроме того, был введен ряд поправок в законодательство, нивелирующий неблагоприятный эффект применяемой в стране и регионе в целом системы кафала, ставящей иностранцев в полную зависимость от начальства.

Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded https://t.co/9qfTJsCnLv — Anna K. Kowalkowski (@annakaa77) January 19, 2022

Тем не менее комиссар Евросоюза по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит ранее счел шаги властей недостаточными, а МОТ опубликовала отчет о продолжающихся нарушениях рабочего процесса, в результате чего десятки мигрантов погибли во время выполнения должностных обязанностей, а сотни получили тяжелые ранения на стройке.

В то же время западные правозащитники высказывают свои опасения по поводу нравов ближневосточной страны, нетерпимой к некоторым западным ценностям и проявлению любви на публике. Так, например, ранее член футбольной сборной Австралии Джош Кавальо из клуба «Аделаида Юнайтед» в конце октября 2022 признался, что ему было бы страшно играть в Катаре из-за своей ориентации.

Официальные представители Дохи тем не менее признают строгость своих подходов к публичным проявлениям чувств по сравнению с западными государствами, однако обещают футболистам и болельщикам полную безопасность. Они лишь призывают зарубежных гостей отнестись с уважением к традициям «более скромной и консервативной» страны.

Вопреки всем этим перипетиям, Катар полон решимости провести мундиаль должным образом, а мировые сборные подтвердили свое участие. Несмотря на все протесты, мероприятие состоится, и Доха приложит усилия для того, чтобы изменить предвзятое отношение к себе.