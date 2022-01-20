Катар открыл бронирование билетов на ЧМ-2022 и предложил мигрантам скидку

Катар открыл предзаказ билетов на чемпионат мира по футболу, который состоится в ноябре 2022 года. В рамках первого раунда продаж болельщики могут бронировать места вплоть до 8 февраля, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Стоимость входа на матч группового этапа для иностранных гостей составит 250–800 катарских риалов (68,6–219,7 доллара). В то же время граждане ближневосточной страны и трудящиеся там мигранты могут рассчитывать на серьезную скидку — для них посещение стадиона обойдется в 40 риалов (около 11 долларов). Цены на финальный матч, впрочем, гораздо выше и зависят от класса мест. Выходцам из других государств они будут продаваться от 2 200 до 5 850 риалов (604,2–1 606,7 доллара).
Fans can start applying to buy tickets for the FIFA World Cup in Qatar, with a prime seat for the final priced at $1,598 https://t.co/IwxepHbpzl— Bloomberg (@business) January 19, 2022
Предстоящий мундиаль был перенесен на ноябрь из-за летней жары, свойственной ближневосточному региону. Этот ЧМ может стать первым крупным спортивным событием, открытым для болельщиков со всего мира с начала пандемии COVID-19. Например, Япония и Китай пришли к решению ограничить доступ иностранных болельщиков на летние и зимние Олимпийские игры в 2022 году.
Расположенная на полуострове в Персидском заливе страна надеется привлечь более 1,2 млн посетителей в течение месяца. В том случае, если число заявок на билеты от болельщиков в рамках первого периода бронирований будет больше фактического лимита доступных мест, организаторы распределят их случайным образом.
FIFA Qatar World Cup ticket sales launched at reduced prices https://t.co/AXOAfpfsaA pic.twitter.com/u93fsmh67x— FTS - News (@FTSEntertain) January 20, 2022
Второй этап продаж состоится незадолго до жеребьевки команд, намеченной на 1 апреля, однако там билеты можно будет приобрести только в порядке живой очереди. В дальнейшем бронирование мест на трибунах ЧМ-22 откроют уже после определения групп турнира.
Организаторы заявили, что компактные размеры Катара сделают мероприятие более насыщенным. Не исключено, что болельщики даже смогут посещать более одной игры в день.
Важность чемпионата для Дохи
Катар многое сделал ради проведения чемпионата мира по футболу и готовился к нему на протяжении нескольких последних лет: в строительство инфраструктуры для международного турнира были вложены миллиарды долларов.
На случай, если мест в гостиницах страны не хватит на всех желающих, Доха специально арендовала два больших круизных судна, предназначенных для размещения иностранных гостей. Чтобы противостоять риску завышения цен, правительство установило максимальные цены на 80% номеров, арендуемых с 1 ноября до конца турнира: стоимость самых дешевых комнат местных отелей не превысит 464 катарских риала (127,4 доллара).
Did You Know?— Gupa Network (@gupanetwork) January 13, 2022
Did you know that for the duration of the FIFA World Cup tournament in Qatar this year, you have the option of staying aboard a 'floating hotel'?
MSC Cruises will have 2 of its ships (MSC World Europa & MSC Poesia) to cater to over 7,000 passengers.
What do you t pic.twitter.com/kfDXR87t6L
Сейчас страна с населением всего 2,6 млн человек переживает самую высокую в своей истории инфляцию. Потребительские цены в декабре выросли на 6,5% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено увеличением расходов на отдых и транспорт.
Доха рассчитывает, что проведение ЧМ даст экономике государства толчок в размере 20 млрд долларов, однако риски распространения новых мутаций коронавируса все еще могут поставить крест на этих перспективах.
Сложный путь к чемпионату
Проведение чемпионата в Катаре неоднократно ставили под угрозу скандалы, связанные с организацией мероприятия. Доха стала объектом критики из-за обвинений в коррупции и нарушениях прав иностранных рабочих, возводивших стадионы и иную инфраструктуру для ЧМ. СМИ сообщали о крайне неблагоприятных условиях содержания мигрантов, задержках зарплат и частых несчастных случаев с участием строителей, многие из которых работали нелегально.
Чтобы пресечь дальнейшие претензии и возможный бойкот мундиаля, катарское руководство пошло на показательные реформы. Доха официально приняла конвенции Международной организации труда (МОТ) и повысила минимальной оклад рабочих до 1000 риалов (275 долларов) в месяц. Кроме того, был введен ряд поправок в законодательство, нивелирующий неблагоприятный эффект применяемой в стране и регионе в целом системы кафала, ставящей иностранцев в полную зависимость от начальства.
Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded https://t.co/9qfTJsCnLv— Anna K. Kowalkowski (@annakaa77) January 19, 2022
Тем не менее комиссар Евросоюза по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит ранее счел шаги властей недостаточными, а МОТ опубликовала отчет о продолжающихся нарушениях рабочего процесса, в результате чего десятки мигрантов погибли во время выполнения должностных обязанностей, а сотни получили тяжелые ранения на стройке.
В то же время западные правозащитники высказывают свои опасения по поводу нравов ближневосточной страны, нетерпимой к некоторым западным ценностям и проявлению любви на публике. Так, например, ранее член футбольной сборной Австралии Джош Кавальо из клуба «Аделаида Юнайтед» в конце октября 2022 признался, что ему было бы страшно играть в Катаре из-за своей ориентации.
October 27, 2021
Официальные представители Дохи тем не менее признают строгость своих подходов к публичным проявлениям чувств по сравнению с западными государствами, однако обещают футболистам и болельщикам полную безопасность. Они лишь призывают зарубежных гостей отнестись с уважением к традициям «более скромной и консервативной» страны.
Вопреки всем этим перипетиям, Катар полон решимости провести мундиаль должным образом, а мировые сборные подтвердили свое участие. Несмотря на все протесты, мероприятие состоится, и Доха приложит усилия для того, чтобы изменить предвзятое отношение к себе.