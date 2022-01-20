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Определен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:28
Спорт
Определен состав сборной России по фигурному катанию на ОИ в Пекине
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 20 января. Тренерский штаб сборной России по фигурному катанию определил состав на зимние Олимпийские игры 2022 года.

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала состав национальной команды на пекинскую Олимпиаду. В женском одиночном катании РФ представят Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, занявшие весь пьедестал почета на чемпионате Европы в Таллине. Елизавета Туктамышева и Майя Хромых оказались в запасе сборной России.

В мужском одиночном катании выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда. Петр Гуменник и Евгений Семененко были включены в число запасных. С полным составом сборной России можно ознакомиться на сайте ФФККР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские фигуристы выступят на турнире под флагом ОКР.

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олимпиада сборная россии состав фигурное катание ои-2022
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