Внучка актрисы Веры Глаголевой дебютировала в кино

Москва, 20 января. Дочь балерины Анны Нахапетовой Полина Симачева пошла по стопам своей бабушки — актрисы Веры Глаголевой. Девушка снялась в фильме «Тайна», который выходит в прокат 20 января.

Нахапетова посвятила дебюту дочери в кино отдельный пост в Instagram. По ее словам, быть мамой юной актрисы непросто. Балерине приходилось бегать по сугробам вслед за съемочной группой, постоянно подстраиваться под новое расписание наследницы.

«Поздравляю всех причастных к этому радостному событию и, конечно же, рада и безмерно горда за свою Полю», — написала она.

Prt Scr instagram.com / @anahapetova

Пользователи отреагировали на публикацию Нахапетовой, они осыпали ее дочь комплиментами. Девочку назвали настоящим талантом, продолжательницей актерской династии, пишет Teleprogramma.pro.

«Поздравляю вас, девочки! Ань, ты — герой. Я тебя понимаю. Полюшка молодчина! Ждем в гости!»; «Фильм отличный! Новогодний, легкий, но в то же время берущий за душу и проникающий в самое сердце, до слез! С хорошим актерским составом», — заметили фолловеры.

Ранее сообщалось о премьере сериала «Карамора» с Данилой Козловским. На мероприятии в Москве присутствовали звезды российского кино.