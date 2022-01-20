Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 12:59
12:58
Общество
Экс-начальник ИФНС в Муроме пошел под суд за взяточничество
12:57
Общество
Онищенко заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в мае 2022 года
12:56
Общество
Две ТЭЦ в Крыму приостановили генерацию электричества
12:55
Происшествия
В Москве обокрали Instagram-блогера Дарью Сахарову
12:54
Общество
Театр имени Ермоловой могут закрыть на 90 суток из-за нарушения масочного режима
12:54
Происшествия
Главного инженера пожарной безопасности метро Петербурга задержали по подозрению в афере
12:51
Общество
Лукашенко второй раз переболел COVID-19 «на ногах»
12:50
Общество
Модный дом Versace разработал сумку с мешками под фекалии собак за 20 тысяч рублей
12:47
Политика
Песков допустил встречу Путина и Байдена после ответа США по гарантиям безопасности
12:47
Общество
Марийцам старше 60 лет выплатят по 2 тысячи рублей за вакцинацию
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Внучка актрисы Веры Глаголевой дебютировала в кино

  /   Обновлено: 20 января 2022 11:26
Шоу-бизнес
Внучка актрисы Веры Глаголевой дебютировала в кино
НА «Харьков».  /  Екатерина Чалова

Москва, 20 января. Дочь балерины Анны Нахапетовой Полина Симачева пошла по стопам своей бабушки — актрисы Веры Глаголевой. Девушка снялась в фильме «Тайна», который выходит в прокат 20 января.

Нахапетова посвятила дебюту дочери в кино отдельный пост в Instagram. По ее словам, быть мамой юной актрисы непросто. Балерине приходилось бегать по сугробам вслед за съемочной группой, постоянно подстраиваться под новое расписание наследницы.

«Поздравляю всех причастных к этому радостному событию и, конечно же, рада и безмерно горда за свою Полю», — написала она.

Внучка актрисы Веры Глаголевой дебютировала в кино
Prt Scr instagram.com / @anahapetova

Пользователи отреагировали на публикацию Нахапетовой, они осыпали ее дочь комплиментами. Девочку назвали настоящим талантом, продолжательницей актерской династии, пишет Teleprogramma.pro.

«Поздравляю вас, девочки! Ань, ты — герой. Я тебя понимаю. Полюшка молодчина! Ждем в гости!»;

«Фильм отличный! Новогодний, легкий, но в то же время берущий за душу и проникающий в самое сердце, до слез! С хорошим актерским составом», — заметили фолловеры.

Ранее сообщалось о премьере сериала «Карамора» с Данилой Козловским. На мероприятии в Москве присутствовали звезды российского кино.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Внучка актрисы Веры Глаголевой дебютировала в кино
актриса глаголева Нахапетова
Комментировать